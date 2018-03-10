ناصر عاشور: المثقفون والأدباء… هم الذين يصنعون الطواغيت روايته «القبو» حازت المركز الأول بمسابقة قصور الثقافة
القاهرة – مشيرة عكاشة: تعكس رواية القبو للكاتب ناصر عاشر صورة للواقع المظلم الذي يتعرض له الانسان خلال رحلته للبحث عن الحياة والحقيقة والذات فمن خلال الشخوص نجد عالماً سردياً له نكهة اسلوبي
لآلئ كويتية… عقد فني صاغته 45 رسالة تشكيلية ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون
كتبت – إيناس عوض : افتتح الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور بدر الدويش معرض يوم المرأة العالمي التشكيلي ( لآلئ كويتية 3) في قاعة الفنون تحت عنو
“جائزة محمود كحيل” تكرم شريف عرفة وناجي العلي
بيروت – “السياسة”: فاز الفنان المصريّ شريف عرفة بـ”جائزة محمود كحيل” لفئة الكاريكاتير السياسي، وهي إحدى الجوائز التي تمنحها للسنة الثالثة على التوالي “مبادرة معتز ورادا الصوّا
“جائزة الشيخ زايد” أعلنت القوائم القصيرة
أبوظبي- وكالات: أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في دولة الإمارات، امس، القوائم القصيرة للدورة الثانية عشرة، والبالغ مجموع جوائزها سبعة ملايين درهم إماراتي. وضمت القائمة القصيرة لفرع الآداب أرب
محمود الغيطاني: الجوائز العربية تجامل الجهلاء… والحسناوات يدعو للثورة على الفساد الذي غزا ميدان الأدب والثقافة
القاهرة – محسن حسن: يعد أحد الكتاب الثائرين دوماً تجاه كل ما يحيط بالبيئة الأدبية، الثقافية، الانسانية من سطحية وابتذال، ثورته على كل ذلك ماثلة في كتاباته، حاضرة في أقواله وأفعاله، له وجهات
سامي محمد: “انعكاس” جماعة ثقافية فنية تتماشى رسالتها مع توجهات قائد العمل الإنسانية انطلاق جماعة "انعكاس" للثقافة والفنون في قاعة بوشهري
كتب- جمال بخيت: تاريخ حافل بالانجازات بدأت جماعة انعكاس الفنية للفنون والثقافة التي اعلن عن تأسيسها النحات الكبير الفنان سامي محمد صاحب التجربة الفنية الثرية واحد علامات الفن التشكيلي خاصة في
تنوع وثراء في لوحات ومنحوتات 10 فنانين في قاعة بوشهري للفنون انعكاس... تجارب الكبار تستعيد زمن التشكيل القديم بجدارة
لقاء بديع وسط احترافية الاداء وتجربة كبيرة قدمتها جماعة انعكاس للثقافة والفنون والتي أسسها النحات الكبير والفنان المخضرم سامي محمد، انعكاس بالفعل هي انعكاس لوجود ابداعات فنية يستطيع نخب من خ
خديجة هارون: المرأة عندنا تربي أولادها على ظلم النساء قاصة بحرينية ترى أن الكتابة الأنثوية تسير بشكل جميل
القاهرة – السيد حسين: تؤكد القاصة البحرينية خديجة هارون أن المشهد الثقافي في البحرين كالقطار، يسير ثم يقف في محطات يشاء التوقف عندها ويمضي عن أخرى. يأخذ راحة لبضعه أيام للراحة والتزود بحاجا
تجربة إسماعيل فهد إسماعيل الأدبية في عدد مجلة “الكويت” الجديدد
أصدرت وزارة الاعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر مارس الجاري، جاء العدد في حلة جديدة ومتنوعة وثرية بالموضوعات والمقالات والاستطلاعات. تضمن العدد قراءة موسعة في حصاد الدورة الرابعة والعشر
فنانو الكويت وقطر والسعودية وعمان رسموا فرحة الوطن لوحات معبرة في الرسم الحر وبيت الخزف الكويتي
كتب- جمال بخيت في اطار احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية اقامت ادارة الفنون التشكيلية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورشة فنية بالتعاون مع فناني المرسم الحر وبمشاركة فناني الكويت وف