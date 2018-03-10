القاهرة – محسن حسن: يعد أحد الكتاب الثائرين دوماً تجاه كل ما يحيط بالبيئة الأدبية، الثقافية، الانسانية من سطحية وابتذال، ثورته على كل ذلك ماثلة في كتاباته، حاضرة في أقواله وأفعاله، له وجهات