ياسعد وش شاف مجنون ليلى بالغرام أشهد انه وان بِلِي بلوته ياهونها ياسعد ليلاه وان مات فيها مستهام تدري انه بالهوى ياسعد مجنونها المصيبه من غدى ميتٍ له كم عام عشقته ماتدري انه قتيل عيونها قرهدت ن