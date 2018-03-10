وادي الظلام
على غفلة وانا آراقب مدى وادي الظـلام بصمـت تسلل بالخفـى ظـل الخيانـة مـن ورى ظهـري وأنا في كل عزي فـوق صخـرة قصتـي ماقمـت دريـت أنـه وراي ولابغيتـه لا قــرب يــدري لعلـي أكسـره بـأول كلامـي لا
هاض الخفوق
هـاض الخفـوق وفـاض قافـي وغنـيـت غنـيـت مــن شـغـل التفـاكـيـر وإنـتــاج مـن عقـب مـا شفـت البـدو يـوم مريـت مجلاسهـم طيـب ونـقـاء وفـلـة حـجـاج يــا ليتـنـي عـايـش مــع الـبــدو يـالـيـت و
صوت الحفيف
والله اني ماتعذر عنـك ياصـوت الحفيـف مير انا وياك يامجمـول بالحالـه سـوى وانت مايخفاك بان الوضع بالغابه مخيـف وكل ذيبن لاخلا بطنه من العيشـه عـوى وانت لاتمسي فقير وتصبح بعقـل خفيـف غير وضع ال
جرح المفارق
على الهون ياجرح المفارق وضيق البال على الهـون ياهـم(ن) سطـا بـي وقدرتـه على شـان مـن ذوقنـي الحـزن والغربـال وفجيت له بـاب(ن) عـن النـاس سكرتـه حفـظـتـه ودلـلـتـه وغـنـيـت لـــه مـــوال وتـخـ
براق الغمام
ياسعد وش شاف مجنون ليلى بالغرام أشهد انه وان بِلِي بلوته ياهونها ياسعد ليلاه وان مات فيها مستهام تدري انه بالهوى ياسعد مجنونها المصيبه من غدى ميتٍ له كم عام عشقته ماتدري انه قتيل عيونها قرهدت ن
عرفه وجيه
ياكثرهم لا قلت لك عـرفت وجيه ويا قلهم لا قلـت قـدر ومعـزة رجل تعـزه بعـد مـا تلتقي فيه ورجلٍ قبـل لا تلتقـي به تعـزه ورجلٍ ترزه بالمجالـس مباديـه ورجل فلوسـه بالمجالـس ترزه ورجلٍ يموت ولا يجيب
بدري عليك
بدري عليك اللوم ياضايق البال قلبك تحمل ضيقته وانكساره مايفرح بحزنك سوى ناس عذال والا الرفيق يذوق مثلك مراره هيا كذا الدنيا سهالات واهوال تاره تبسم لك وتبكيك تاره فيها بشر عانت لاجل تبني اجيال
مع السلامة
لاصرت بايعني اشوفك على خير مع السلامه دام مابه سلامه قلت انتهينا قلت لك خير يا طير ماني اول شخص يخسر غرامه امحذرك من قبلها الف تحذير لعفتني بيعف قلبي هيامه ماني بميت لا ولا احتاج تبرير صح الله ل
جنون الشعر
جنون الشعر شي يدخل الاجسـام والافكـار جنون الشعر شي يلبـس الشاعـر ويلهابـه جنون الشعر شي صار فأهل الشعر والأشعار جنون الشعر قفـل كـل بيبـان وفتـح بابـه جنون الشعر له قوه تعـادل قـوه الاشجـار
نجل العيون
هيه يا نجل العيون اللي علـى طاريهـا تستريح هجوس قلبـي ويتريـح بالـي هيه يا اللي ما اهتني وارتاح لين اطريها هيه يا الي كثر ما احبه معـذب حالـي لاتحسبني على حبـك مسويـن فيهـا والله انك عندي اغلةى