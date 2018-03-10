موضة العصر… زواج وإنجاب وطلاق فتيات يبحثن عن حل للخروج من ظلام العنوسة
القاهرة- محمد فتحي: كثيرات يتمنين الحصول على لقب أم، وخصوصا اللاتي دخلن مرحلة العنوسة، فالانجاب بالنسبة لهن يتحول إلى هاجس ورغبة عارمة، ومن أجل ذلك هناك من ترغب في الارتباط من أجل الانجاب فقط ح
مصريات يخلعن أزواجهن «المعفّنين»! بعضهم يرفض الاستحمام... وآخرون لا يغسلون أقدامهم
القاهرة – مروة حمزة : «الطلاق، الانفصال، الخلع «، كلمات صغيرة تحمل في طياتها معاني مدمرة لكيان الأسرة بل لكيان المجتمع ككل، لأنه ينسف أواصر علاقة مقدسة وهي» الزواج» التي على أساسها تبني الأسر
الهدايا… على مقدار مهديها وسيلة ناجحة لاكتساب المحبة والمودة
الرجال يفضلون الهدايا العملية بينما النساء يفضلن ذات القيمة المادية القاهرة – محمود خليل: الهدية ليست مجرد شيء مادي، لكنها رسول تحمل الكثير من المعاني، وهي ليست بقيمتها, لكن بمدى فائدتها لمن
احتياجات أساسية لأطفالنا
ترجمة – أحمد عبدالعزيز: اطفالنا نعمة وبركة من الخالق، ولا يمكن ان نتصور جمال الحياة من دون وجود الاطفال ومع ذلك فان تربية الاطفال أمر صعب، وهم عجينة يتوقف تشكيلها على مدى براعة الاسرة وبالتح
«أنا أحبه أكثر من حبه لي» ما العمل؟
ترجمة – أحمد عبدالعزيز: في العلاقات الزوجية اذا كان احد الطرفين يحب الطرف الاخر بصورة اكثر واقوى من الطرف الاخر فان هذا الموقف يسبب الألم، صحيح ان النساء يرغبن في ان يكون الرجال مفتونين بهن
لا تصرخي في وجهه… تكسبي قلبه 10 تصرفات تجعل الرجل عاشقاً مستهاماً
القاهرة- محمد فتحي: كثير من النساء يسعين إلى جذب الرجل واكتساب حبه لهن.. ولذلك يحاولن اللجوء إلى العديد من التصرفات التي تجعل الرجل في يفكر لولا امرأة أخرى.. وقد كشفت دراسة حديثة أن هناك 10 تصرفات
الزواج الثاني… متعة مغمسة بالدموع الضرة كابوس مرعب يحيل حياة الأسرة جحيماً
القاهرة: محمد اسماعيل: يفضل بعض الرجال الزواج الثاني بحثا عن تحقيق عدد من الاهداف على رأسها الحصول على السعادة والهدوء والاستقرار والراحة، ورغبة في التغيير والمتعة والتحصين من الحرام وتدارك ع
مفتاح التصرف الصحيح بيدك وليس بيد الآخرين!
ترجمة – محمد صفوت: أكبر دليل على حبك ذاتك هو اتباعك ما يمليه عليك ضميرك وما ترتاح اليه نفسك وما يحبذه قلبك واذا فعلت ذلك بصدق واخلاص فإنك ستبتهج وتسعد بما فعلت وهذا ما لا يتحقق اذا ما كنت يائس
4 مهارات صحية ينبغي أن تعلمها لأطفالك!
ترجمة – أحمد عبدالعزيز: الحياة العصرية تتحرك بنا وبسرعة وينعكس ذلك على صحتنا فنحن نتناول وجبات سريعة والطعام مكتظ بالمواد الحافظة والاضافات وفي غمرة هذا اللهث المتسارع بتجاهل التمرينات وا
العنوسة… كابوس الأسرة العربية ملايين الشباب والفتيات فاتهم قطار الزواج
القاهرة – نورة حافظ: أكدت دراسة لاذاعة «هنا أمستردام «، اعتمادا على المراكز البحثية غير الحكومية، عن واقع التأخر في الزواج في العالم العربي، أن نسب من بلغوا سن الزواج فوق 30 عاما ولم يتزوجوا،