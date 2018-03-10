أزياء ويكستيد… لمسات لندنية استوحتها من النجمة الأميركية آلي ماكغرو
كتبت – جويس شماس: صحيح ان اسمها اصبح معروفاً في الاوساط البريطانية الراقية بفضل كايت ميدلتون التي ترتدي ازياءها التي تجمع بين الاناقة والاحتشام الا انها قررت السفر الى بلاد العم سام والعودة
أزياء توم فورد… للجريئات طبعات جلود الحيوانات مع الفرو الاصطناعي والألوان القوية
كتبت – جويس شماس: الوان صاخبة وباليت «نيونية»، ومعاطف مرقعة وفساتين مقطعة مع نقوش من الحيوانات وأقمشة مرصعة ومطرزة بالاحجار البراقة واللماعة وبناطيل ضيقة من الترتر واقراط اذن كبيرة… انه
أزياء فانيتي… سحر ميلانو وحيوية نيويورك بيجامات مريحة وألوان دافئة وأقمشة متنوعة
كتبت – جويس شماس: من ميلانو الى «التفاحة الكبيرة»، حمل المدير الابداعي لدار «بوتيغا فانيتي» الايطالية، مصمم الأزياء الالماني توماس ماير حقيبته وأزياء مجموعته الجديدة للنساء والرجال وسافر
فساتين زهير مراد… صيف هندي تطريزات وألوان نابضة بالحياة والمرح
كتبت – جويس شماس: رحلة عبر الزمان والمكان، الى بلاد الهنود الحمر الاصليين وحضارتهم النابضة بالنقوش والالوان والطبعات القبلية والطقوس الخاصة بهم، ليعيد احياءها في عاصمة الموضة باريس على طر
كينزو… أناقة سينمائية الثنائي ليم وليون قدما أزياء عصرية للجنسين
كتبت – جويس شماس: من صناعة السينما الى عالم الازياء، تولى الثنائي الاميركي كارول ليم واومبيرتو ليون «اخراج» احدث انتاجات دار «كينزو» خلال المشاركة في اسبوع باريس للموضة الرجالية، الذي اقيم
هوت كوتور جورج حبيقة… رومانسية إغريقية عرض أزياء بألوان بحر إيجة... واكسسوارات يونانية
كتبت – جويس شماس: رقيقة، مرهفة، أنيقة وجميلة ومفعمة بالانوثة والرقي… انها آلهة يونانية ساحرة التي انتقلت من زمن الاغريق، وعالم الاساطير والحكايا الخيالية، الى عصرنا الحالي عن طريق المصم
أناقة… أفريقية الفرنسي غيون استوحاها من جمال القارة السوداء
كتبت – جويس شماس: لطالما اعتبرت الثقافات والحضارات البعيدة مصدر الهام مميز للكثيرين من مبتكري خطوط الموضة والازياء، وتحديدا الدور الكبرى لمجموعاتهم الخاصة بملابس «الهوت كوتور»، وكأنها مغ
أزياء فالي… أزهار بريطانية جديده عنوان البساطة للربيع والصيف
كتبت – جويس شماس: صحيح ان المعاصرة والحداثة تناغمت بشكل ملحوظ مع خطوط الهوت الكوتور وصيحاتها، الا ان بعض دور الازياء ما زالت تحافظ على ارث الملابس الراقية التي ترتكز على معايير وتقنيات خاصة
أزياء رالف اندروسو… عناق الحضارة والتاريخ مجموعة أنيقة مستوحاة من ملامح شرق آسيا
كتبت – جويس شماس: احتفالية انثوية تنبض بالرقي والجمال والفتنة، وتكمل سلسلة متواصلة تستهدف المرأة الباحثة عن الاناقة والسحر والتميز، مستوحاة من حضارة شرق آسيا وثقافاتها المتنوعة والمختلفة
أزياء لومير سحر باريس وبساطة الريف الروسي
كتبت – جويس شماس: بسيطة وعملية ومريحة تتماشى مع اسلوب الرجل العصري وتواكب الموضة العالمية وصرعاتها… انها ازياء دار «لومير» والممصمم الفرنسي كريستوفر لومير ورؤيته الخاصة التي تتمحور حول