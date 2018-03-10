كتبت – جويس شماس: صحيح ان المعاصرة والحداثة تناغمت بشكل ملحوظ مع خطوط الهوت الكوتور وصيحاتها، الا ان بعض دور الازياء ما زالت تحافظ على ارث الملابس الراقية التي ترتكز على معايير وتقنيات خاصة