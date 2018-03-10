القاهرة – مي مجدي: من أشهر الأكلات الشعبية، ارتبطت في الأذهان بقدرتها على علاج مشكلات العظام، الضعف الجنسي، وغيرها من الأمراض، باعتبارها من الأطعمة الدسمة، التي تحافظ على الصحة البدنية. وي