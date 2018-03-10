الفجل… يحمي الكبد ويعالج قرحة المعدة يخفض الكوليسترول ويضبط السكر ويقاوم الدهون
القاهرة – علا نجبب: يجهل الكثيرون فوائد الفجل فهو يعالج الكثير من الأمراض ويقي من الإصابة بغيرها، نظرا لغناه بالفيتامينات المتعددة، الألياف الغذائية، بجانب العناصر المهمة التي تمكن الجسم
10 أطعمة تخفض الضغط بدائل طبيعية للأدوية بلا مضاعفات
* البصل والثوم والبطاطا والسبانخ والكرفس تساهم في خفض ضغط الدم العالي * الكركديه والزنجبيل والشاي الأخضر والقرفة من المشروبات السحرية للصحة القاهرة – أماني أحمد: ضغط الدم المرتفع من الأمراض
أطعمة ينبغي للحامل تجنبها!
ترجمة – أحمد عبدالعزيز: أنت الان حامل، الف مبروك تهنئتنا القلبية ودعواتنا لك بحمل صحي، وعليك ان تعرفي ان الشهور التسعة الخاصة بالحمل هي اخطر الاوقات التي تمر بحياة المرأة وعليها ان تهتم بكث
الكزبرة… تطهر الفم وتحرق الدهون تخلص الجسم من السموم وتخفض الوزن
تقي الجسم من الأمراض المعدية ونزلات البرد وترفع كفاءة أجهزة المناعة وتقاوم البكتيريا وتطهر المعدة القاهرة – فتحي مصطفى: الكزبرة من اهم التوابل في المطبخ العربي والعالمي، سواء الأوراق الخض
فوائد صحية مجربة لمشروم «أغاريكون» «Agarikon»
ترجمة – أحمد عبدالعزيز: لا تندهش اذا قلنا لك أن مشروم اغاريكون «Agarikon» هو احد اقدم انواع المشروم التي وجدت على ظهر كوكبنا كذلك هو المشروم الاطول عمراً فهو يعيش 70 و80 و90 وحتى 100 عام، وله خواص صحي
أطعمة تحميك من مخاطر الشتاء الفطر والكيوي واللبن والثوم وبذور اليقطين
الفطر بروتين الشتاء والكيوي تحسن صحة المصابين بالبرد واليقطين يحافظ على الجهاز التنفسي ويطرد البلغم القاهرة – محمد اسماعيل: يتعرض الانسان في فصل الشتاء لطقس شديد البرودة، ما يفقد الجسم الك
الكوارع… ترمم العظام وتحمي البشرة علاج فاعل للإمساك المزمن
القاهرة – مي مجدي: من أشهر الأكلات الشعبية، ارتبطت في الأذهان بقدرتها على علاج مشكلات العظام، الضعف الجنسي، وغيرها من الأمراض، باعتبارها من الأطعمة الدسمة، التي تحافظ على الصحة البدنية. وي
الخضراوات… دواء كل الأمراض أيمن البدراوي استشاري التغذية العلاجية يعدد فوائدها
الخضراء منها تقضي على السمنة وأمراض القلب والبنفسجية تعالج أمراض المعدة وأما البيضاء فتحافظ على الجلد القاهرة – أحمد القعب تندرج جميعها تحت مسمى خضراوات، لكنها تتنوع حسب لونها، فكل فئة تتميز
أغذية تطهر الرئتين من السموم أهمها الخضراوات الورقية والليمون والثوم
القاهرة – أماني أحمد: الرئتان العضو الرئيسي في الجهاز التنفسي الذي يساعد على مد الجسم بالأكسجين اللازم لنمو الخلايا والأنسجة وخروج ثاني أكسيد الكربون من الدم لتخلص من السموم.وقد تتعطل وظائ
زيت دوار الشمس ماله… وما عليه!
ترجمة – أحمد عبدالعزيز: عندما يذكر زيت دوار الشمس يتبادر الى اذهاننا تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ولعل هذه الخاصية هي التي اكسبت هذا الزيت شهرته الحالية لكن لنستمع الى آراء الخبراء