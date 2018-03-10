6 نصائح لمن تجاوز الأربعين
ترجمة – أحمد عبدالعزيز: مع تقدم الرجال في العمر، تزداد وتيرة المشكلات الصحية وتشمل الضعف الجنسي وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، وآلام البروستاتا، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسك
محمد عزالعرب: 14 وسيلة للوقاية من السرطان أهمها الإقلاع عن التدخين والإكثار من الخضراوات والتمارين الرياضية
القاهرة – أحمد القعب: «السرطان مرض يأخذك للجنة»، هكذا يوصف أكثر الأمراض خطورة حول العالم، نظرا لما يصاحبه من آلام شديدة وعذاب لا يحتمل، وقد خرجت الاحصائيات بأن هذا المرض يتسبب بوفاة أكثر من 10
مصطفى السيد: قريباً سنقضي على السرطان بالنانو ذهب عالم مصري يبشر بانفراجة كبيرة لمواجهة هذا المرض الخبيث
حاورته من اطلنطا – عزيزة فؤاد: الحوار مع العالم الجليل الدكتور مصطفى السيد رئيس مجلس أمناء جامعة زويل ومدير معهد اطلنطا ومكتشف علاج السرطان بالنانو ذهب متعة تثير الأذهان والعقول تدفيء القل
النباتات أفضل علاج للتوتر والاكتئاب
ترجمة – محمد صفوت: زادت نسب الاصابة بحالات الاكتئاب في عصرنا الحاضر، ومن اعراضها الشعور بالضيق والحزن والتوتر العصبي والتشاؤم، كما يشعر المصاب بانحراف المزاج واليأس والعجز والارهاق ويصاب
4 وسائل تساعد بها جسمك لكي يشفي نفسه بنفسه
ترجمة – أحمد عبدالعزيز: الاعياء والرصد ليس ضرباً من اللهو، خاصة لمن يشعرون بالاعياء طول الوقت والمفترض ان يحارب جهاز المناعة الجراثيم والعدوى المرضية، لكنه أحيانا يعجر عن اداء دوره بشكل صح
الأخبار المتلفزة تثير فيك القلق وتجعلك كئيباً
ترجمة – أحمد عبدالعزيز: هل ثمة شك أننا نعيش عصراً مضطرباً ينطوي على توقعات ملتبسة وغامضة، وقد تكون هذه العبارات وحدها كفيلة بأن تجعلنا كمن يسقط في هاوية سحيقة. لكن ألم يكن هذا هو ما عشناه دائ
10 أعراض لاضطراب الكليتين
ترجمة – أحمد عبدالعزيز: الكلية في نظرية الطب الصيني التقليدي هي «جوهر» صحة الانسان وعندما تتلف فإن كل الاضطرابات الصحية المزمنة «تظهر على السطح». والكلية عضو مهم في جسم الانسان ويضع لك الخب
كيف تنقص وزنك مع المحافظة على اللياقة البدنية؟
ترجمة – محمد صفوت: يقول الخبراء انه بامكان اي واحد منا انقاص وزنه بصورة ملحوظة مع الاستمرار في احتفاظة بلياقته البدنية، والمهم هنا هو اتباعه الطريقة الصحيحة للتخلص من الدهون والسكريات والك
8 وسائل طبيعية لعلاج الامساكَ!
ترجمة- أحمد عبدالعزيز: عندما يصيبك الامساك فمن المرجح انك قد تناولت طعاما دريئاً تسبب في انسداد جهازك الهضمي، ولكي تعيد الأمور الى نصابها الصحيح، عليك ان تجري بعض التعديلات والتغييرات حتى تتخ
عيادة “السياسة”
كتبت- ايناس عوض: استشاريان واختصاصي يجيبون عن أسئلة القراء في عيادة “السياسة” وهم: اختصاصي الامراض الجلدية والتناسلية الدكتور جمال الحداد استشاري تقويم الأسنان والفكين وعضو الجمعية الع