ترجمة- أحمد عبدالعزيز: عندما يصيبك الامساك فمن المرجح انك قد تناولت طعاما دريئاً تسبب في انسداد جهازك الهضمي، ولكي تعيد الأمور الى نصابها الصحيح، عليك ان تجري بعض التعديلات والتغييرات حتى تتخ