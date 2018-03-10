أقرت الشريعة الاسلامية مبدأ تحمل المسؤولية وحملت كل فرد في الحياة امانة ادائها على اكمل وجه كل من موقعه الخاص وحسب قدراته وامكانياته، سواء في الدنيا او الأخرة قال تعالى «ايحسب الانسان ان يترك