المرأة في الإسلام محترمة مصونة عزيزة الجانب يكفي أنها الأم… تحت قدميها الجنة 8 مارس من كل عام يومها العالمي
الشبهات الباطلة والأكاذيب التي يشنها اعداء الإسلام ضد المرأة سببها التصرفات والممارسات الخطأ يرتكبها بعض المسلمين باسم الدين يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهو احتفا
الرجال قوامون على النساء… بالمفهوم الصحيح
في المدينة المنورة نزلت آية القوامة – سورة النساء (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم) وفي ظل المفهوم الصحيح لهذه القوامة تحررت المرأة المسلمة من تقال
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة
إعداد – حسين عبدالجليل: تؤكد الدراسات العلمية الحديثة أن المساواة بين الرجل والمرأة كذبة بيولوجية وعقلية ونفسية يستحيل تحقيقها أقوال المفسرين: جاءت هذه الاية الكريمة في سياق قصة امرأة عمرا
الإسلام دين سلام وتعاون ومحبة ورحمة يرفض العنف وينهى عنه ويجرم الإرهاب تصحيحاً للمفاهيم الخطأ التي يروجها الحاقدون والملحدون
الإسلام دين رباني سمت مقاصده لتحقيق الأمن والطمأنينة والرخاء للبشرية كلها وكفل لغير المسلمين العيش الرغيد وحرم قتلهم يشن أعداء الاسلام من وقت لآخر حملات ضد الاسلام ومبادئه السمحة. ويشوهون صو
من مبادئ الإسلام وإنسانيته… التطوع
يحث الاسلام على التطوع ويجازي من يفعل الخير مهما قل ثوابا عظيما، يقول الله تعالى في القرآن «وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم اجرا» وايضاً «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» و
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة
الجهاز الصوتي في الإنسان آية من آيات الله التي تدعو للإيمان بالله وبعظيم قدرته سبحانه يلفت الله تعالى انظارنا الى معجزات ما في انفسنا من اجهزة واعضاء تعمل ليل نهار بقدرة الله سبحانه نتدبر ونفك
حب الوطن بناء وعطاء وتضحية وفداء وليس مجرد شعارات وخطب رنانة جوفاء بمناسبة الاحتفالات الرسمية والشعبية بالأعياد الوطنية للكويت
الوطن في اللغة هو مكان اقامة الانسان ومقره وما ينتمي اليه سواء ولد فيه او لم يولد والوطن بالمعنى السياسي المعاصر يشمل المواطن والمقيم وبالمفهوم الاسلامي وطن العروبة والاسلام ثم يمتد ليشمل وطن
المسؤولية أمانة… فيها أسرار كل تقدم ونجاح
أقرت الشريعة الاسلامية مبدأ تحمل المسؤولية وحملت كل فرد في الحياة امانة ادائها على اكمل وجه كل من موقعه الخاص وحسب قدراته وامكانياته، سواء في الدنيا او الأخرة قال تعالى «ايحسب الانسان ان يترك
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة
بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد، رأيت من المناسب ان اتناول موضوعاً يدور حول العمل التطوعي باعتباره عملاً وطنياً وانسانياً حث عليه الاسلام واعتبره من العبادات، تعالوا ايها الاحباب نلقي الضوء
الحوار في الإسلام عقيدة وإيمان يؤلف القلوب ويقضي على التعصب والتطرف والإرهاب ضرورة حضارية تنبهت لأهميته الدول أخيراً
* الحوار قيم وأخلاق يحقق الأمن والرخاء… ونشر ثقافته واجب ديني ووطني * الصوت العالي والصراخ في الحوار دليل على قلة الحجة وعجز المحاور عن الاقناع والتزام الأدب للحديث مع الغير في الاسلام اصول