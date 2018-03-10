دارين حمزة: أحلم بتجسيد “العذراء مريم” لا ترى أن الجرأة سبب تميزها... وتؤكد على احترافيتها
القاهرة – رانيا محمود: أعربت عن سعادتها بنيل لقب “أفضل ممثلة لعام 2017″، تعكف حاليا على تصوير المسلسل الجديد “فرصة أخيرة”، الذي تجسد فيه شخصية “نايا” كما تستعد لتصوير فيلم سين
الحلاني يهدي مصر “نسام الحرية”
كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن مفاجأة لجمهوره المصري، حيث سجل اغنية وطنية جديدة بعنوان “نسام حرية” خاصة لمصر وسيتم طرحها قريبا، وهي من كلمات الشاعر غانم جاد شعلان، والحان الحلاني ن
حكيم يفاجئ جمهوره في الكويت بأحدث أعماله “أبو الرجولة” يحيي اليوم حفلاً مجانياً في أرض المعارض
كتب ـ مفرح حجاب: عقد الفنان المصري الشعبي حكيم ظهر أمس مؤتمرا صحافيا في فندق الجميرا، وذلك بمناسبة زيارته إلى الكويت، واستعداده لاحياء حفل غنائي جماهيري مساء اليوم الجمعة في قاعة 6 في أرض المعا
فيروز تعيد فضل شاكر للساحة الغنائية
يعود الفنان المعتزل فضل شاكر الى الغناء قريبا ليؤدي مقاطع غنائية للسيدة فيروز وسيكون ابرزها اغنية “بحبك يا لبنان” – وفق ما اعلنه الناشط الحقوقي نبيل الحلبي بأحد البرامج التلفزيونية. ش
جمال سليمان أنجز تصوير “أفراح إبليس 2”
احتفل الفنان السوري جمال سليمان، بانتهاء تصوير احداث مسلسل “افراح ابليس” بجزئه الثاني بالقاهرة، وسط نجوم العمل، الذي يعيد سليمان للدراما المصرية من جديد بعد فترة غياب طويلة للانشغال با
“مسافر: حلب – إسطنبول” في فيينا
يشارك فيلم “مسافر: حلب – إسطنبول”، في فاعليات الدورة السادسة من مهرجان “LET’S CEE” السينمائي في فيينا، الذي يُقام في الفترة بين 13 و22 أبريل المقبل، حيث يُعرض الفيلم ضمن برنامج مدرسة &#
سميرة سعيد تغني لـ “المرأة القوية”
تحيي الفنانة المغربية سميرة سعيد حفلة غنائية اليوم الجمعة في حديقة الأزهر بالقاهرة، ضمن مهرجان “دي كاف” للاحتفال بالمرأة على أن تقدم عدداً من الأغنيات التي تنال دائما إعجاب الجمهور، أبر
“موت أميرة” خطف شيراز إلى الدراما
انضمت المغنية اللبنانية شيراز رسميا إلى بطولة مسلسل “موت أميرة”، وبدأت التحضير مع الشركة المنتجة لتجسيد الشخصية المرشحة لها، حيث ستشرع شيراز في التصوير في غضون أيام قليلة، ومن أجلها ألغ
مروان حامد الأفضل في “فانتاسبورتو” عن “الأصليين”
فاز المخرج مروان حامد بجائزة “افضل مخرج” في الدورة الـ38 من مهرجان “فانتاسبورتو السينمائي الدولي”، بالبرتغال عن فيلم “الاصليين”، بعد ايام قليلة من فوزه بجائزة “لجنة التحكي
السيف: “محطة انتظار” يعيد أحلام والمنصور للدراما الكويتية عمله الرمضاني الجديد يجمع توليفة استثنائية من النجوم
كتب – فالح العنزي: تمكن المنتج والفنان عبدالله السيف من اقناع الفنانة البحرينية المخضرمة احلام محمد للعودة الى الدراما الكويتية وذلك من خلال مسلسل “رحلة انتظار” بعد غياب اكثر من 12 عام