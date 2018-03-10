يشارك فيلم “مسافر: حلب – إسطنبول”، في فاعليات الدورة السادسة من مهرجان “LET’S CEE” السينمائي في فيينا، الذي يُقام في الفترة بين 13 و22 أبريل المقبل، حيث يُعرض الفيلم ضمن برنامج مدرسة &#