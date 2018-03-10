التصالح مع الواقع ينقذك من الاكتئاب السخط إثم عظيم قد يصل بصاحبه إلى الكفر
القاهرة – علا نجيب: لكل انسان أحلامه التي يسعى لتحقيقها من أجل حياة هانئة ومستقبل مطمئن، الا أن الغالبية تصطدم بواقع صعب ومستقبل غير واضح المعالم، فتصاب بنوبات اكتئاب يعقبها ميول انتحارية،
“الكي جونغ” يسحب الطاقة من حولك لتنساب بداخلك
هناك أيام نشعر فيها بالتعب والتثاقل ولا تفلح اكواب القهوة في انعاش طاقتنا ونصبح في حالة من العوز الشديد لمزيد من الطاقة لكننا لا نعرف كيف يتحقق ذلك ولكن الخبراء وضعوا لنا مجموعة من الطرق البسي
عشر سمات شخصية لرجل الأعمال الناجح
ترجمة – أحمد عبدالعزيز: في ظل عصرنا الحالي الذي يتسم بالمنافسة القوية يحتاج من يريد ان يكون رجل أعمال ناجح ان يكتسب مجموعة من الصفات تؤهله لدخول هذا المعترك والنجاح في هذا المجال واليك عزيزي
2018… حرارة وثلوج وبطالة العرافون يتنبأون بكوارث في هذا العام
إنسان المستقبل طوله متران وحجم دماغه صغير جدا ومتوسط عمره سيزداد لكنه لن يكون جميلا القاهرة – محمود خليل: حاول الانسان منذ القدم التنبؤ بالأحداث المستقبلية، ويلهث البعض خلف التنبؤات التي يطل
زاوية الأحلام
تفسرها لجريدة «السياسة» المستشارة في التنمية البشرية وتطوير الذات الدكتورة فوزية الدبوس كتبت- إيناس عوض: مقصر في صلة رحمك المرسل أبوخالد: رأيت في منامي انني أصلي بالناس، وأخطئ في تلاوة القرآن
الأبراج العشوائية… وتأثيرها على الشخصية والطباع والميول
القاهرة – أميرة عبد الصبور: يختلف كل برج عن الاخر في الصفات والتصرفات وردود الافعال وهذا التقرير يوضح ما هي الابرج العشوائية وكيف تتصرف وما هي نقاط الضعف بها وما مدي العشوائية التي توجد في ك
أخطار خفية قد تكون مختبئة في منزلك
ترجمة – احمد عبدالعزيز: لا تندهش إذا عرفت ان هناك اخطارا وتهديدات موجودة في منزلك، وهي كفيلة بتعريض صحتك للخطر، وان هذه الاخطار موجودة منذ شهور او سنوات قبل ان تنتبه لها، وكثير من هذه الاخطا
زاوية الأحلام
تفسرها لقراء “السياسة” المستشارة في التنمية البشرية والمتخصصة في العلاج النفسي بقوانين العقل الباطن الدكتورة فوزية الدبوس كتبت- ايناس عوض: اختاري الزوج الغالي المنشرح الصدر المرسة م.ع:
الندّاهة… جنية حسناء تأخذ عشاقها إلى أعماق الماء أسطورة تداولها الفلاحون في مصر وتحولت إلى موروث شعبي
القاهرة – إيمان مهران: عرفها الناس من حكايات الأجداد ،إنها امرأة جميلة تظهر ليلا لشخص أثناء سيره في الظلام بجوار «الترعة»، تحاول التحدث معه، وإقناعه بأن ينزل معها إلى المياه، هناك من يصدقها
“الجن” يحتل المركز الأول في اعتقاد العرب في تغيير حياتهم "الخرافة" في مواجهة عصر العلم والتكنولوجيا
القاهرة – أحمد بدر نصار: لم تستطع الثورة المذهلة في التكنولوجيا والتطور العلمي الذي نشهده كل ساعة حول العالم، أن يمنع الخرافة أو يحد منها على الأقل، في عالمنا العربي كون الخرافة مسيطرة على ا