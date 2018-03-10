760 مليون دينار خسائر القيمة الرأسمالية في البورصة خلال أسبوع المتداولون يترقبون نتائج 78 شركة لم تعلن عن نتائجها المالية
كتب – محمود شندي: شهدت الاغلاقات الاسبوعية لبورصة الكويت تراجعات جماعية في جميع المؤشرات ولكن بصورة متباينة حيث اقفل المؤشر السعري على ارتفاع بواقع 29.7 نقطة بنحو 0.4 ليستقر عند مستوى 6778.1 نقطة في
“كيبكو” تحقق 23٫6 مليون دينار أرباحاً صافية في 2017 أوصت بتوزيع 10٪ نقداً و5٪ منحة على المساهمين
فيصل العيار: الحوكمة الرشيدة والعمليات السليمة ساعدت شركاتنا الرئيسية في مواجهة الظروف الخارجية الصعبة الأصول المجمعة للشركة ارتفعت 4٪ إلى 34٫5 مليار دولار بنهاية العام الماضي أعلنت شركة مشار
غولدمان ساكس: 1٫85 مليون برميل يومياً حجم الطلب العالمي على النفط أرجع الانخفاض في الأسعار إلى عوامل موسمية
أكد غولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2018 عند 85ر1 مليون برميل يوميا رغم البوادر التي ظهرت في الاونة الاخيرة وتشير الى تباطؤ طفيف وعزا ذلك الى الاداء القوي في بداية العام واتجاه تسارع
“نفط الكويت”: التشغيل الأولي لمشروع النفط الثقيل “شمال البلاد” في أغسطس المقبل
أعلنت شركة نفط الكويت أمس ان التشغيل الأولي لمشروع النفط الثقيل ومراكز التجميع في شمال البلاد سيكون في أغسطس المقبل على أن يكون موعد التسليم الابتدائي بحلول مايو 2019. وقال الناطق الرسمي باسم ال
النفط الكويتي ينخفض 47 سنتا ليبلغ 60.90 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 47 سنتا ليبلغ 60.90 دولار مقابل 61.37 دولار للبرميل في تداولات سابقة وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط مع تراجع الأس
عمومية «أسيكو للصناعات» وافقت على توزيع ٪10 نقداً عن عام 2017 بالإضافة لـ5 في المئة منحة و15 في المئة من الأسهم المملوكة لها في «اسيكو للإنشاءات»
كتب – محمود شندي: وافق مساهمو مجموعة أسيكو للصناعات على توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباحاً نقدية بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بواقع 5% من رأس المال المدفوع، وتو
15٪ زيادة حركة الركاب بالمطار خلال فبراير الماضي
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 15 في المئة خلال شهر فبراير الماضي بعدد اجمالي بلغ نحو 1.07 مليون راكب مقابل نحو 931 الف راكب خلال الشهر ذ
الخالد: القطاع الخاص يكرس دور المرأة في خطة التنمية مهدي: زيادة دورها في سوق العمل عزز الناتج المحلي الإجمالي العربي بـ 415 مليار دولار
كتب – محمود شندي: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتطبيقاً لمبادرة هيئات الأوراق المالية المستدامة، اطلقت بورصة الكويت امس مبادرة من أجل تمكين المرأة والمناداة بتكافؤ الفرص، بالتعاون مع الأما
اتهام بنك باركليز بالاحتيال بسبب قروض قطرية
اتهم مكتب التحقيقات في قضايا الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا بنك باركليز بالحصول على “مساعدة مالية غير قانونية” تتعلق بمليارات الجنيهات التي حصل عليها من مستثمرين قطريين عام 2008. وكانت نف
محافظ “المركزي”: تونس تتجه لسوق الدين العالمية نهاية مارس
تونس- الأناضول: أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، امس الخميس، أن بلاده ستتجه إلى سوق الدين العالمية نهاية مارس الحالي. وقال العباسي، خلال مؤتمر صحافي نظمه في مقر البنك بالعاصمة،