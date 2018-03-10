أكد غولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2018 عند 85ر1 مليون برميل يوميا رغم البوادر التي ظهرت في الاونة الاخيرة وتشير الى تباطؤ طفيف وعزا ذلك الى الاداء القوي في بداية العام واتجاه تسارع