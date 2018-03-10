العنزي لـ “السياسة”: معادلة توسعة الطرق والمخالفات تفاقم الأزمة والستراتيجية الوطنية لم تطبق المطاوعة: 23 وفاة في الكويت لكل الف شخص مقابل 3 وفيات في أميركا وبريطانيا والسويد كل دينار يصر