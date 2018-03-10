أزمة المرور تكبد الدولة 1.5 مليار إحصاءات الأمم المتحدة أكدت أنها تستنزف 3 % من الناتج الوطني سنوياً
العنزي لـ “السياسة”: معادلة توسعة الطرق والمخالفات تفاقم الأزمة والستراتيجية الوطنية لم تطبق المطاوعة: 23 وفاة في الكويت لكل الف شخص مقابل 3 وفيات في أميركا وبريطانيا والسويد كل دينار يصر
البورصة تقرع جرس المساواة بين الجنسين تسلحت بدعم "حكومي - نيابي" بمواجهة تهديدات بعض الأعضاء
نواب لوحوا بمساءلة الروضان والجبري وآخرون حذروا من الاستجابة لـ “ابتزاز نواب الفتن” كتب – محمود شندي: على وقع المواقف النيابية المتباينة بين مؤيد ومعارض، قرعت بورصة الكويت امس “جرس
الجارالله: الأمير نجح بتهدئة الخلاف الخليجي والاتصالات والرسائل متواصلة لطي صفحته "اسوشييتد برس": القمة في أميركا قد لا تعقد إلا ...
• الدعوات لقمة مايو المقبل لم توجه وزيارات الشخصيات الخليجية لواشنطن ربما تمهد لعقدها اكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله “نجاح الجهود التي بذلها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لحل ا
“الصحة” البرلمانية: ربات البيوت والأرامل الى “عافية” … الفلاح استقال بعد أيام من تعيين رضا وكيلاً
كتب ـ عبد الرحمن الشمري ومروة البحراوي: لم تمض أيام على الاعلان عن تعيين د.مصطفى رضا وكيلا لوزارة الصحة، حتى فجّر الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.وليد الفلاح مفاجأة من العيار الثقيل؛ إذ تقدم باس
الجهاز المركزي: إنجاز ملفات مستحقي الجنسية من “البدون” مسألة وقت تحديث البيانات يؤخر الحسم
كتب ـ رائد يوسف: علمت”السياسة”من مصادر مطلعة أن الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية أبلغ أعضاء في لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها أمس بأن المعلومات المتوافرة لديه تفيد بأن المرأة
تغييرات في القطاع النفطي وتقليص الشركات الى خمس
كتب – عبدالله عثمان: كشفت مصادر نفطية مسؤولة ان “القطاع النفطي سيشهد تغييرات جذرية بحلول نهاية العام الحالي لجهة عمليات دمج الشركات والقطاعات واعادة هيكلة الشركات التابعة لمؤسسة البترو
“كيبكو” تحقق 23٫6 مليون دينار أرباحاً صافية في 2017 أوصت بتوزيع 10٪ نقداً و5٪ منحة على المساهمين
أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) اليوم عن تحقيق صافي ربح بقيمة 23.6 مليون دينار (78.2 مليون دولار أميركي) أو 12.08 فلس (4 سنت أميركي) للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، بالمقارنة مع ر
760 مليون دينار خسائر القيمة الرأسمالية في البورصة خلال أسبوع المتداولون يترقبون نتائج 78 شركة لم تعلن عن نتائجها المالية
كتب – محمود شندي: شهدت الاغلاقات الاسبوعية لبورصة الكويت تراجعات جماعية في جميع المؤشرات ولكن بصورة متباينة حيث اقفل المؤشر السعري على ارتفاع بواقع 29.7 نقطة بنحو 0.4 ليستقر عند مستوى 6778.1 نقطة في
رسوم الوافدين رفعت إيرادات “الصحة” 20 مليون دينار بين أكتوبر وفبراير قفزت من 300 ألف شهرياً قبل الزيادة إلى مبالغ مليونية في يناير
• الوزارة تتصدر الجهات الحكومية في تحصيل الرسوم وإجمالي إيراداتها بلغ 65 مليون دينار كتبت – مروة البحراوي: رغم فرضها جدارا من الكتمان حول تقارير تقييم قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين،
الأمير رعى تخريج ضباط كلية علي الصباح العسكرية
530 طالباً ضابطاً في الدفعة “45” و152 ضابطاً جامعياً بالدفعة “21” الأمير رعى تخريج الطلبة الضباط بكلية علي الصباح العسكرية العوضي: قيادة الأمير الحكيمة للبلاد تميزت بالخبرة والقرارات ا