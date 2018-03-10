كتب – أحمد الجارالله: فبراير في الكويت، هو شهر المناسبات الوطنية التي غيرت مسار التاريخ، أكان في ذكرى العيد الوطني حين أصبحت هذه الدولة في العام 1961 دولة الدستور والديمقراطية والحريات، او في