أزمة المرور تكبد الدولة 1.5 مليار إحصاءات الأمم المتحدة أكدت أنها تستنزف 3 % من الناتج الوطني سنوياً
العنزي لـ “السياسة”: معادلة توسعة الطرق والمخالفات تفاقم الأزمة والستراتيجية الوطنية لم تطبق المطاوعة: 23 وفاة في الكويت لكل الف شخص مقابل 3 وفيات في أميركا وبريطانيا والسويد كل دينار يصر
رسوم الوافدين رفعت إيرادات “الصحة” 20 مليون دينار بين أكتوبر وفبراير قفزت من 300 ألف شهرياً قبل الزيادة إلى مبالغ مليونية في يناير
• الوزارة تتصدر الجهات الحكومية في تحصيل الرسوم وإجمالي إيراداتها بلغ 65 مليون دينار كتبت – مروة البحراوي: رغم فرضها جدارا من الكتمان حول تقارير تقييم قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين،
“الاستدامة” … خصخصة وتقنين للدعوم وتسعير الخدمات وخفض المكافآت والبدلات الحكومة عرضت على المجلس برنامج الاصلاح الاقتصادي والنواب استقبلوه باستياء
• البرنامج سيقلص العجز إلى أقل من 3 مليارات وزيادة الكويتيين بـ”الخاص” إلى 100 ألف • الصبيح: نحتاج إلى توجيه ابنائنا الى وظائف فنية والابتعاد عن الأعمال الادارية • أبل ينسحب محتجا:يراد لن
“التشريعية” تغلق باب إبطال المجالس مجلس الوزراء اعتمد برنامج عمل الحكومة وقرر إحالته إلى البرلمان
• لجنة الميزانيات تلوح برفض ميزانية الدولة اذا تلكأت الحكومة في حل مشكلة العُهَد • العدساني للمبارك: استمرار الخرافي مشروع تأزيم ومن الممكن أن يتطور إلى استجوابك! • الدمخي: ننصح الخرافي ألا ي
مقتحمو المجلس يخلطون الأوراق محكمة التمييز أجلت القضية إلى جلسة الأحد للبت في طلبات رفع منع السفر
• الغانم: مزاعم المطير عن تدخلي لمنع سفر المتهمين افتراء وكذب وتدليس • محاولات المطير إقحام اسمي في كل شاردة وواردة تدل على حقد دفين الله يعينه عليه • الشطي يتبنى اقتراحين بقانون للعفو عن دشت
نواف الأحمد… أنت رجل الأمانة والأصالة
كتب – أحمد الجارالله: فبراير في الكويت، هو شهر المناسبات الوطنية التي غيرت مسار التاريخ، أكان في ذكرى العيد الوطني حين أصبحت هذه الدولة في العام 1961 دولة الدستور والديمقراطية والحريات، او في
100 مليون إضافية للعلاج بالخارج أقرها مجلس الوزراء لتعزيز البند بميزانية الصحة للسنة المالية المقبلة
كتبت ـ مروة البحراوي: في تطور جديد ينذر بالعودة الى ما كان يسمى بـ”العلاج السياحي”، وما يمكن أن يترتب عليه من استنزاف للمال العام وتصاعد المواجهة الحكومية النيابية، علمت “السياسة”
فريق عمل حكومي لحسم العُهَد شكلته اللجنة الاقتصادية لتمكين ديوان المحاسبة من التحقق من وجود تجاوزات
• 1.5 مليار دينار ديون مستحقة لـ 30 وزارة وجهة رسمية • الصالح: الخطوة تعكس حرص الحكومة على المعالجة الشاملة لملف العهد المتراكمة منذ سنوات • وزارة المالية تطلق مشروع تطوير قواعد الميزانية لجعل
قانون للعفو على قياس المقتحمين! فصَّله 5 من نواب المعارضة لإسقاط أحكام القضية واعتبارها كأن لم تكن
• مقدمو الاقتراح: الجرائم أحاطت بها ظروف خاصة وتمت في إطار نصوص الدستور! • مصادر: الاقتراح سابقة في الحياة البرلمانية فلأول مرة يشرع النواب لأنفسهم وعلى قياسهم • النواب أسقطوا من حساباتهم كل
الأمير: استشعروا نعمة التحرير وحافظوا على أمن الوطن ووحدته هنأ بالأعياد ووجه تحية إجلال وتقدير لقادة وشعوب "الخليجي"
• نأمل أن يشكل قرار مجلس الأمن بداية مرحلة جديدة لتحقيق السلام والأمن لسورية والمنطقة • المواطنون والمقيمون شكلوا ملحمة وطنية وجسدوا روح الأسرة الكويتية الواحدة المترابطة • نستذكر بفخر واع