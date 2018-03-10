اصدرت السفارة المصرية لدى الكويت بيانا بشأن التمثال المضبوط في مطار الكويت قالت فيه: انه في ضوء ما تداولته الصحف الكويتية من قيام سلطات مطار الكويت بضبط تمثال يشتبه في أنه فرعوني، تواصلنا مع م