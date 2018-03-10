الرومي: الكويت ماضية في التزاماتها تجاه المجتمع المدني والتنمية بحاجة للمهندسين "الجمعية" احتفلت بيوم المهندس الكويتي الأول
• العتل: 40 ألف مهندس أعضاء بالجمعية والمهنة بحاجة لاستعادة بريق أمجادها • خاجة: مشاريع الديوان الأميري طورت كفاءة المهندسين من المجال الفني إلى إدارة العقود كتب- محمد غانم: أقامت جمعية المهند
بوزبر: 11 جهة كويتية جاهزة للمشاركة بمعرض دبي للإنجازات الحكومية أبريل المقبل أكد أن ترشيحها بناء على تميز مشاريعها
كتبت – رنا سالم: أعلن رئيس اكاديمية ديكم للتدريب القيادي د. أحمد بوزبر عن استعداد 11 جهة حكومية كويتية رشحت من قبل الاكاديمية للمشاركة في معرض دبي للانجازات الحكومية مشيرا الى ان الترشح جاء ب
مستشار الأمير عاد المتروك
عاد مستشار سمو امير البلاد الشيخ محمد الخالد علي المتروك الذي يرقد حاليا في مستشفى الشفاء بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها. واطمأن الخالد على صحة المتروك متمنيا له الشفاء العاجل.
العفاسي: التصدي للأفكار المتطرفة بين الشباب ترأس اجتماع اللجنة العليا للوسطية
أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل د. فهد العفاسي أهمية استمرار العمل وتفعيل الشراكة الوطنية للتصدي للأفكار المتطرفة ولاسيما بين أوساط الشباب. جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع اللجنة العل
السفارة المصرية: نتابع قضية التمثال المضبوط مع السلطات الكويتية
اصدرت السفارة المصرية لدى الكويت بيانا بشأن التمثال المضبوط في مطار الكويت قالت فيه: انه في ضوء ما تداولته الصحف الكويتية من قيام سلطات مطار الكويت بضبط تمثال يشتبه في أنه فرعوني، تواصلنا مع م
الخرافي: 3 بطولات سنويا للطائرات اللاسلكية بالكويت ضمن الجدول الدولي أكد أنه آن الأوان لإعادة ترتيب هذه الهواية التي بدأ نشاطها منذ 1974
– المدرج الجديد لمسابقات الطيران اللاسلكية التابع للنادي العلمي يطابق المعايير الدولية – فليطح: هيئة الشباب لا تستطيع تقديم الدعم إلا للكيانات القانونية وفق القواعد المحاسبية – الجم
العنزي لـ”السياسة”: أزمة المرور تكبد الدولة 3٪ من الناتج الوطني ندوة "المسار" أكدت أن الاعتماد على المخالفات وتوسعة الطرق لن يحل الأزمة
مخالفات + توسعة طرق = أزمة مستمرة… والحل في تنفيذ الستراتيجية الوطنية الهاتف النقال رفع معدلات الحوادث إلى 493 حادثاً سنوياً المطاوعة: حوادث الطرق تستنفد 3٪ من الناتج المحلي وصرف دينار على برا
الدوسري تسلم نسخة من مقترح أسماء المشمولين بالعفو الأميري شهد بروفة حفل تخريج الضباط وختام بطولة شهداء الأمن الخاص
تسلم وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري نسخة من كشوف بأسماء السجناء المقترح شمولهم بالعفو الاميري لعام 2018، تمهيدا لإحالتها الى الديوان الاميري للتدقيق واعتمادها واصدار مرسوم اميري بها
760 مليون دينار خسائر القيمة الرأسمالية في البورصة خلال أسبوع المتداولون يترقبون نتائج 78 شركة لم تعلن عن نتائجها المالية
كتب – محمود شندي: شهدت الاغلاقات الاسبوعية لبورصة الكويت تراجعات جماعية في جميع المؤشرات ولكن بصورة متباينة حيث اقفل المؤشر السعري على ارتفاع بواقع 29.7 نقطة بنحو 0.4 ليستقر عند مستوى 6778.1 نقطة في
دارين حمزة: أحلم بتجسيد “العذراء مريم” لا ترى أن الجرأة سبب تميزها... وتؤكد على احترافيتها
القاهرة – رانيا محمود: أعربت عن سعادتها بنيل لقب “أفضل ممثلة لعام 2017″، تعكف حاليا على تصوير المسلسل الجديد “فرصة أخيرة”، الذي تجسد فيه شخصية “نايا” كما تستعد لتصوير فيلم سين