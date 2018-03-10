“ميشين إي كروس توريزمو” في معرض جنيف "بورشه" تكشف عن سيارتها الكهربائية
تُبصر «ميشين إي كروس توريزمو» Mission E Cross Turismo النور في معرض جنيف للسيارات كدراسة نموذجية عن سيارة كهربائية هجينة متعددة الاستعمالات. وهي تُعتبر بمثابة استمرار لدراسة «ميشين إي» Mission E التي قدّمت
اتفاق سعودي وبريطاني على حل سياسي باليمن ومواجهة إيران محمد بن سلمان أرسل رسالة تسامح للعالم بالتزامه الحوار بين الأديان داخل المملكة وخارجها
• توقيع اتفاقيات استثمارية مشتركة بين الرياض ولندن بقيمة 90 مليار دولار تشمل مجالات عدة لندن – وكالات: في ثاني أيام زيارته إلى بريطانيا، اجتمع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ا
السعوديات من امرأة بلا صوت إلى “سوبر وومان”
شهدت المرأة السعودية إنجازات وتغيرات كثيرة عبر العام الماضي، جعل العالم يصفق لها ويهنئها على ما استطاعت تحقيقه حتى الآن، وانتقل بها من امرأة بلا صوت إلى “سوبر وومان”. وذكر تقرير لموقع شب
حبس “داعشي” سعودي 20 عاماً
الرياض – الأناضول: قضت محكمة سعودية، أمس، بحبس سعودي 20 عاما، بعد إدانته بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، ومحاولة تنفيذ تفجيرات تستهدف أنابيب نفطية، ومقر قوات الطوارئ بالرياض
قرقاش: الشيخ زايد بن نهيان أصلح بين حكام قطر الدوحة رداً على ولي العهد السعودي: الدول لا تقاس بحجمها
عواصم – وكالات: أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن مؤسس الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن نهيان، أراد أن يصلح بين أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد، وابنه الشيخ حمد
واشنطن تقر صفقة عتاد عسكري للدوحة
عواصم – وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الاميركية “البنتاغون”، أمس، أن وزارة الخارجية الاميركية وافقت على صفقة محتملة قيمتها 197 مليون دولار، لتطوير مركز العمليات الجوية للقوات الجوية القط
انطلاق أول مدرسة لتعليم السعوديات قيادة السيارة
الرياض – وكالات: أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بدء البرنامج التجريبي لتدريب السعوديات على قيادة السيارات، معلنة أن عدد السعوديات الراغبات بتعلم مهارات قيادة السيارات، بلغ 54 ألف
الحريري: دول الخليج تدرس السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان "المستقبل" لـ "السياسة": لا يمكن التخلي عن عمقنا العربي
بيروت – “السياسة”: اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أن “التوافق السياسي ضروري لتحقيق المزيد من الانجازات والمشاريع الحيوية للبلد”، مشدداً على أهمية الاستقرار السياسي والأمني
دعم سوري إيراني لمرشحي «8 آذار» في الانتخابات النيابية المشنوق: عاصفة الحزم الحل لمواجهة تمدد طهران
بيروت – «السياسة»: بعد الإعلان عن عودة قريبة لموفد سعودي إلى لبنان، لاستكمال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين وبعض القوى السيادية التي لم يتسن له اللقاء معها في زيارته الأولى، تخوفت أوساط قيا
“القوات” لـ”السياسة”: التحالف مع جنبلاط شامل وقريب مع الحريري وبعيد مع “التيار العوني”
بيروت – “السياسة”: أكدت مصادر بارزة في حزب “القوات اللبنانية” لـ”السياسة”، أن “معراب” تنتظر زيارة موفد رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير الثقافة غطاس خوري، من أجل استكمال