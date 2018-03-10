عواصم – وكالات: أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن مؤسس الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن نهيان، أراد أن يصلح بين أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد، وابنه الشيخ حمد