العموش: الملالي حوّلوا إيران مستودع سلاح لتدمير جيرانهم
حاوره – نزار جاف: قال الدكتور بسام العموش، وزير البيئة الاردني السابق والسفير السابق للأردن في إيران، أن الانتفاضة الاخيرة في إيران كانت تعبيراً عن حالة احتقان يعيشها الشعب الإيراني بسبب ط
عيسى تركي لـ»السياسة»: التوافق العربي تجاه ايران هو تغيير النظام السياسي الملالوي النائب البحريني طالب دول العالم باتخاذ عقوبات رادعة ضد طهران لانتهاكات حقوق الإنسان
حاوره – نزار جاف: قال النائب البحريني عيسى تركي، في حوار اجرته معه «السياسة» ان:» البحرين اليوم لم تعد البحرين كما في 2011، بل هي دولة اكثر استقرارا بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة، ولوعي
اسامة بن لادن أجاز قتل المسلمين والأطفال… وخطط لقطع كل الطرق الجوية الاميركية وثائق «أبوت آباد» تكشف عن مركز تدريب لـ «القاعدة» بإيران لخطف الطائرات
الرياض – « العربية. نت»: لا تزال خزانة الاسرار التي حملته القوات الاميركية التي قضت على زعم تنظيم القاعدة الارهابي اسماة بن لادن مليئة بالوثائق التي تكشف العلاقة الوطيدة بين نظام الملالي و»ال
علي السورجي: المتعاونون مع “الحشد الشعبي” خانوا الأكراد مسؤول مكتب العلاقات في الحزب الديمقراطي الكردستاني كشف الكثير من الحقائق
حاوره – نزار جاف: اكد علي حسين السورجي، مسؤول مكتب العلاقات والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأن الاستفتاء في اقليم كردستان العراق قد جري بموجب القوانين والاعراف الدولية ومبادئ حق
محمد محدثين لـ”السياسة” : نظام طهران على مشارف السقوط أكثر من أي وقت مضى رأى بالتحالف بين المقاومة الايرانية ودول المنطقة وقفا لشره
* قوات الحرس انهزمت أمام الشعب والمقاومة السوريين وبقطع أذرع نظام الملالي ستنهار خيمته * الحركات الانفصالية الايرانية في هذا الوقت ليست أمرا ايجابيا رغم اننا نعترف بالحكم الذاتي حاوره – في
العجوز لـ«السياسة»: «حزب الله» يحارب إسرائيل بالفيس بوك ويهاجم المدن العربية بالصواريخ رئيس حركة الناصريين يتهم حسن نصر الله بنكران خير الكويت
* لا بصيص أمل لتنفيذ تسوية عودة الحريري لمعرفتنا الوثيقة بنوايا «حزب الله» وأهدافه * أين النأي بالنفس من جولة قيس الخزعلي بلباسه العسكري على الحدود اللبنانية مع وفد «حزب الله» * يخطئ كثيراً من ي
كريم مروة: “حزب الله” استدرج إسرائيل لتدمير لبنان اتهم المعارضة السورية بتوزيع ولاءاتها بين الخليج وروسيا وأميركا وإيران
يجب تطبيق ما جاء في النصوص القرآنية من قيم التسامح وحق الاختيار مغامرات عبدالناصر تمثلت في الوحدة مع سورية وحرب اليمن ونكسة يونيو اجرى الحوار إلهامي المليجي أن تجلس إلى كريم مروة، المفكر اللب
عبدالرحمن آل صفيان: لأسرتنا دور مشرف في توحيد المملكة رجالاتها شاركوا في فتوحات الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود
أجرى الحوار ـ طلال الشيحة: أكد رئيس مجلس الأسرة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الصفيان أن عائلة الصفيان لها تاريخ مشرف وجذور عميقة في تأسيس المملكة العربية السعودية مع مؤسسها الراحل الملك عبدالعز
نايف بن عبدالعزيز: جماعة الإخوان المسلمين أصل البلاء حقائق كشفها منذ 15 عاما في حديثه إلى رئيس التحرير نعيد نشرها اليوم بلا تغيير ولا إضافات
* أشك بوجود علاقة بين استخبارات إسرائيل ومنظمات الإرهاب للاعتداء علينا انطلاقا من قواعدنا وهي الإسلام وفلسطين * تعميم الإرهاب على السعوديين والتدخل في مناهج التعليم وفي الشريعة الإسلامية زاد