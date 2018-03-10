حاوره – نزار جاف: قال النائب البحريني عيسى تركي، في حوار اجرته معه «السياسة» ان:» البحرين اليوم لم تعد البحرين كما في 2011، بل هي دولة اكثر استقرارا بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة، ولوعي