النفوذ الروسي في الشرق الأوسط يواجه تحديات تهدد بقاءه تحالفات الغرب العميقة في المنطقة توجه إنذاراً شديداً لموسكو
روسيا تسعى لتوسيع سوق تصديرها من خلال توسيع السيطرة على سوق النفط والغاز في ضوء عدم تركيز الأكاديميين الغربيين وصناع القرار على السياسة الخارجية الروسية منذ نهاية الحرب الباردة مثلما فعلوا ف
اتهام الفاتيكان بغسل الأموال أجبر البابا السابق على الاستقالة ويهدد الحالي "مصرف البابا" بين الفساد والإصلاحات كتاب يسلّط الضوء على الامبراطورية المالية الدينية
“الكوريا رومانا” عصب السلطة في حاضرة الفاتيكان خاضع للهيمنة الإيطالية التي تتمتع بحصة الأسد من إدارة الاموال استثمر الفاتيكان قسطا من ثروته في الصناعة الحربية الأميركية بغرض مجابهة هتل
زوجات بن لادن… من ترف القصور إلى بؤس الكهوف وثائق بوت اباد تروي حقيقة 20 عاماً أمضاها زعيم "القاعدة" مع أبنائه وأحفاده يتجرعون الخوف
* زوّج بن لادن ابنته فاطمة وعمرها 12 عاماً لبوغيث الكويتي * الزوجة الرابعة لأسامة بن لادن أنجبت له مزيداً من الأطفال تكشف المقاطع المصورة، والصور المختلفة التي تضمنتها وثائق أبوت آباد، بوضوح، أ
الكير باشبوغ : اتفاقية سرية بين موسكو وواشنطن بشأن سورية رأى أن محاولة جيش نظام دمشق في نهاية شهر ديسمبر الماضي دخول إدلب سرّع العملية التركية في عفرين
ألمح رئيس الاركان التركي الاسبق الجنرال إلكير باشبوغ الى وجود اتفاقية سرية بين الولايات المتحدة الاميركية وروسيا بشأن سورية، في حوار أجرته معه صحيفة”حرييت” التركية المعارضة حول عملية &#
القضاء الأرجنتيني يفتح ملف جرائم إيران «وحزب الله» في بوينس آرس صدور مذكرة توقيف بحق الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز
بقلم – د.سنابرق زاهدي* في مساء 18 يوليو 1994، اُستهدف المبنى الذي يضم سبعة طوابق من المركز الثقافي اليهودي الارجنتيني في العاصمة بيوينس آرس بشاحنة من نوع بيك اب طراز رينو مفخخة بـ 275 كيلوغراماً
صفقة بـ20 مليار دولار تفتح أبواب سورية أمام إيران لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية غطاء لتدخلات الحرس الثوري في البلدان العربية
الولي الفقيه علي خامنئي يشرف شخصياً على جميع الأنشطة العسكرية والسياسية والاقتصادية في سورية خاص – «السياسة»: كشف في تقرير جمعت معلوماته من أروقة دوائر الحكم الايراني ان صفقة بعشرين مليار
البحرين في أعيادها الوطنية… مملكة التقدم والوفاء والمعاصرة مسيرة الفعل الحضاري طوال 234 توجت بالتعددية والدولة الراسخة
تجتمع مناسبات عدة في اليوم الوطني لمملكة البحرين ما جعله محطة مهمة في اعادة القاء الضوء على الانجازات السنوية التي تتحقق في المملكة، ففي السادس عشر من ديسمبر، يجري احياء ذكرى قيام الدولة البح
اللبناني نهاد المشنوق… وزير داخلية برتبة مواطن لا يعرف المواربة في المواقف... وجعل "في الأساس" نافذته على لبنانه
صقر في “المستقبل” ومتعالٍ على الحزبية في النيابة والوزارة قلما أجمعت القوى السياسية على وزير داخلية كإجماعها على الصحافي البيروتي أسقط المحاصصات الحزبية والسياسية في الداخلية ورفع أجه
الإمارات… الدولة النموذج للتنمية المستدامة والتطوير الذاني للقدرات تحتفل اليوم بعيدها الوطني الـ46
مبدأ التسامح الذي تنتهجه الإمارات من خلال العديد من المبادرات التي تطلقها قيادة الدولة بات سمة للدولة بأكملها قيادة وشعبا وليس مجرد شعار، بل هو نهج هذه الدولة الفتية منذ تأسيسها، إنه نهج الحي
ماهان» للطيران شركة واجهة للحرس الثوري… تنقل الأسلحة والمقاتلين إلى سورية مملوكة لـ«فيلق القدس» الارهابي تحت غطاء شركة خاصة
«السياسة»- خاص: تؤدي شركات الطيران الايرانية دورا مهما في تدخّل ايران في دول المنطقة، بما في ذلك نقل الموظّفين وتقديم الخدمات اللوجستية الى الحرس الثوري الايراني والميليشيات العاملة بالوكالة