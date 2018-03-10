تجتمع مناسبات عدة في اليوم الوطني لمملكة البحرين ما جعله محطة مهمة في اعادة القاء الضوء على الانجازات السنوية التي تتحقق في المملكة، ففي السادس عشر من ديسمبر، يجري احياء ذكرى قيام الدولة البح