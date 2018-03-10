علي عبدالرحمن مبارك الكندري، 85 عاما، شيع امس الرجال: ديوان الكنادرية، الشعب، ق 4، ش 40، النساء: السرة، ق 6، ش 6، م 2، ت: 66065672 – 97771252. بدر خالد ابراهيم الخزام، 66 عاما، شيع امس، الرجال: السلام، ق 4، ش