فـرار المجرم … أين القضاء والخارجية من هذه المسألة؟ مختصر مفيد
أحمد الدواس أثناء الحرب العالمية الثانية فــر كثير من مجرمي النازية هرباً من ألمانيا, فيا ترى أين ذهب هؤلاء؟ من المؤكد أنهم لم يفكروا باللجوء الى الدول المجاورة كالدنمارك أو سويسرا, فماذا فعلو
امرأة ثالثة تتهم طارق رمضان باغتصابها
باريس- أ ف ب: اتهمت امرأة ثالثة المفكر الاسلامي السويسري طارق رمضان( حفيد مؤسس جماعة الاخوان المسلمين حسن البنا) بالاغتصاب، بعد شهر من توجيه الاتهام اليه في قضيتين مماثلتين ووضعه في الحجز الاحت
اعترضت على جودة الوجبة… فتعرضت للضرب
هانوي- د ب أ: تعرضت سائحة أميركية للضرب من طاقم مطعم في وسط فيتنام، وجرى نقلها للمستشفى بعدما اشتكت من جودة الوجبة التي تتناولها. ونشرت صحيفة «توي تري» الفيتنامية في عددها الصادر امس، ان السائح
الدماغ يتوقف عن إنتاج خلايا الذاكرة اعتبارا من سن 13 عاما
باريس-أ ف ب: وفقا لما توصل اليه العلماء في دراسة حديثة فان الجزء المسؤول عن التعلم والذاكرة في الدماغ البشري يتوقف عن انتاج الخلايا من سن الثالثة عشرة. هذا الاكتشاف الذي من شأنه إثارة جدل في أوس
إلى رحمة الله
علي عبدالرحمن مبارك الكندري، 85 عاما، شيع امس الرجال: ديوان الكنادرية، الشعب، ق 4، ش 40، النساء: السرة، ق 6، ش 6، م 2، ت: 66065672 – 97771252. بدر خالد ابراهيم الخزام، 66 عاما، شيع امس، الرجال: السلام، ق 4، ش
جار المسجد! زين وشين
في السابق، وقبل ان يأتينا بعض الإخوة الأئمة الوافدين كان المسعد من الناس من يكون بيته الى جوار المسجد، بل ان البيت جار المسجد أغلى ثمنا من غيره من البيوت، لكن الموضوع اختلف بسبب هواة مكبر الصوت
ما أبعد البارحة عن اليوم! (2 – 2) قراءة بين السطور
سعود السمكة بالأمس وفي قاعة عبدالله السالم «البرلمان» معارضة وموالاة في حراك مستمر وتنافس دائم في تحقيق الأفضل للكويت، بالأمس سطروا ملاحم العفة في الأداء النيابي وضربوا أروع الأمثال في العمل
محنة الإمام البخاري في نهاية حياته قصص اسلامية
محمد الفوزان دائماً ما يقع العلماء الربانيون العاملون في مجال العلم والدعوة بالمحن والابتلاء والظلم، وهي سنّة الله في خلقه، فالرسل والأنبياء والصالحون الدعاة الحركيون قد تعرّضوا للمحن والظل