أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور عادل مال الله اليوم الاحد قبول 2882 طالبا وطالبة للفصل الثاني منهم الطلبة المؤجل قبولهم للفصل الثاني الذين سبق إعلان أسمائهم مع نتائج قبول الفصل