“السياسة” تنشر أسماء المواطنين والمواطنات المرشحين للعمل بالجهات الحكومية
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة للعمل لدى الجهات الحكومية اليوم وذلك بعد نهاية وقت العمل الرسمي. وجاءت أسماء مرشحي الجهات الحكومية كما يلي: الأمانة العامة للأوقاف حصه خالد سيف ال
قبول (2882) طالباً وطالبة للفصل الثاني بجامعة الكويت
أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور عادل مال الله اليوم الاحد قبول 2882 طالبا وطالبة للفصل الثاني منهم الطلبة المؤجل قبولهم للفصل الثاني الذين سبق إعلان أسمائهم مع نتائج قبول الفصل
ديوان الخدمة المدنية يرشح (2142) للعمل لدى الجهات الحكومية عليهم مراجعة جهة العمل المرشحين لها مباشرةً
أعلنت السيدة / نهلا بن ناجي – الوكيل المساعد للشئون القانونية – أسماء (2142) مواطناً ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارا
ديوان الخدمة المدنية يرشح (4433) للعمل لدى الجهات الحكومية
أعلن السيد / راتب العريفان – مدير إدارة الأختيار – أسماء (4433) مواطناً ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤس
اسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الداخلية للعام 2016
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ديوان الخدمة المدنية يرشح 1089 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية
أعلنت وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد للشؤون القانونية نهلا بن ناجي أسماء 1089 مواطناً ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوز
أسماء خريجي جامعة الكويت للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2015/2016
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت عن تخرج عدد ( 2361 ) خريجاً وخريجة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2015/2016 ماعدا كليات مركز العلوم الطبية والحقوق، وصرحت مديرة إدارة شئون الخريجين بجام
أسماء المقبولين في برامج كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت للعام الجامعي 2017/2016
أعلنت عميدة كلية الدراسات العليا الدكتورة فريدة العوضي أسماء المقبولين ببرامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي للعام الجامعي 2017/2016 والبالغ عددهم 717 طالبا وطالبة بنظام المقيدين وغير المق