أكدت وزارة الصحة أمس ان الاتفاقية الخليجية الموحدة الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على العمالة الوافدة قبل السماح لها بالعمل في دول مجلس التعاون تضمنت لائحة تحوي 22 مرضا تمنع حامليها من العمل في دول