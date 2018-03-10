الرومي: الكويت ماضية في التزاماتها تجاه المجتمع المدني والتنمية بحاجة للمهندسين "الجمعية" احتفلت بيوم المهندس الكويتي الأول
• العتل: 40 ألف مهندس أعضاء بالجمعية والمهنة بحاجة لاستعادة بريق أمجادها • خاجة: مشاريع الديوان الأميري طورت كفاءة المهندسين من المجال الفني إلى إدارة العقود كتب- محمد غانم: أقامت جمعية المهند
المزيد: استقدام عمالة المشروعات الحكومية وفق برامج الإنجاز نفت وجود أذونات ضخمة لإحدى الشركات
كتب-فارس العبدان: أكدت المتحدثة الرسمية في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد ان الإدارة المختصة بالعقود والمشاريع الحكومية تعمل وفقًا للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن
تخصيص جزء من شاطئ الشويخ لأعلى سارية علم وقاعة أميرية وجسر
وافقت اللجنة المكلفة بممارسة اختصاصات المجلس البلدي في اجتماع لها برئاسة المهندس محمد بوشهري على طلب الديوان الأميري بتخصيص جزء من شاطئ الشويخ المقابل لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لإقامة
بوزبر: 11 جهة كويتية جاهزة للمشاركة بمعرض دبي للإنجازات الحكومية أبريل المقبل أكد أن ترشيحها بناء على تميز مشاريعها
كتبت – رنا سالم: أعلن رئيس اكاديمية ديكم للتدريب القيادي د. أحمد بوزبر عن استعداد 11 جهة حكومية كويتية رشحت من قبل الاكاديمية للمشاركة في معرض دبي للانجازات الحكومية مشيرا الى ان الترشح جاء ب
الصحة: 22 مرضاً تمنع حامليها من العمل في الكويت
أكدت وزارة الصحة أمس ان الاتفاقية الخليجية الموحدة الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على العمالة الوافدة قبل السماح لها بالعمل في دول مجلس التعاون تضمنت لائحة تحوي 22 مرضا تمنع حامليها من العمل في دول
الجارالله: الأمير لم ييأس في طي صفحة الخلاف الخليجي بيان الدول الأربع مؤشر إيجابي بأن الدور الكويتي قابل للاستمرار
غياب تماسك الموقف الخليجي يبقي المنظومة ضعيفة حيال التحديات ولا يمكن مواجهتها فرادى مستعدون لاستضافة اليمنيين للتوقيع على صيغة تتفق عليها الأطراف اليمنية قرار مجلس الأمن تم طرحه بالتنسيق لأ
… وبحث العلاقات مع البرنامج الانمائي الأممي
اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومساعد المدير الدولي لبرنامج الأمم المتحدة ومساعد المدير الدولي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب ا
مؤتمر اعمار العراق أكد تسامي الكويت على جراحها
قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله: ان مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي جاء بمبادرة سامية من سمو امير البلاد أكد للعالم ان الكويت تسامت على جراحها وانتصرت لدورها الانساني والعربي والا
مستشار الأمير عاد المتروك
عاد مستشار سمو امير البلاد الشيخ محمد الخالد علي المتروك الذي يرقد حاليا في مستشفى الشفاء بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها. واطمأن الخالد على صحة المتروك متمنيا له الشفاء العاجل.
العفاسي: التصدي للأفكار المتطرفة بين الشباب ترأس اجتماع اللجنة العليا للوسطية
أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل د. فهد العفاسي أهمية استمرار العمل وتفعيل الشراكة الوطنية للتصدي للأفكار المتطرفة ولاسيما بين أوساط الشباب. جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع اللجنة العل