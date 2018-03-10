كتب ـ مشعل السنعوسي: سجلت مواطنة قضية تغيب لابنتها في مخفر السالمية بعد خروجها من المنزل واغلاق هاتفها النقال. وافادت المواطنة لرجال الامن بان ابنتها البالغة من العمر 24 عاما خرجت من شقتهم في من