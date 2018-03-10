الدوسري تسلم نسخة من مقترح أسماء المشمولين بالعفو الأميري شهد بروفة حفل تخريج الضباط وختام بطولة شهداء الأمن الخاص
تسلم وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري نسخة من كشوف بأسماء السجناء المقترح شمولهم بالعفو الاميري لعام 2018، تمهيدا لإحالتها الى الديوان الاميري للتدقيق واعتمادها واصدار مرسوم اميري بها
الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن المصور الجنديل في الصبية
كتب – منيف نايف: واصل رجال خفر السواحل والطيران العامودي والانقاذ البحري عمليات البحث عن المصور الصحافي صباح الجنديل المفقود في بحر الصبية خلال انقاذه اثنين من اصدقائه يوم الاثنين الماضي ب
مواطنة خرجت ولم تعد وخادمة هربت من منزل معزبها
كتب ـ مشعل السنعوسي: سجلت مواطنة قضية تغيب لابنتها في مخفر السالمية بعد خروجها من المنزل واغلاق هاتفها النقال. وافادت المواطنة لرجال الامن بان ابنتها البالغة من العمر 24 عاما خرجت من شقتهم في من
عسكري وموظفان باكستانيان ضحية حادث مروري على طريق الأرتال النيران التهمت مركبتهم وحاصرتهم ونقل مواطن وزوجته إلى "مركزة الجهراء"
كتب – مشعل السنعوسي: لقي عسكري برتبة وكيل أول من فئة البدون وموظفان في وزارة الدفاع من الجنسية الباكستانية حتفهم تفحماً، فيما نقل مواطن وزوجته الى العناية المركزة اثر حادث تصادم ثنائي على ط
للبحث عن مصور صحافي مفقود في منطقة الصبية استنفار بالطيران العمودي وخفر السواحل
كتب – منيف نايف: استنفرت الأجهزة الأمنية بحثا عن شاب يعمل مصورا صحافياً في احدى القنوات الاخبارية يدعي صباح الجنديل فقد في منطقة الصبية الكيلو 100 بالقرب من جزيرة بوبيان، وذلك اثر توجهه لانقا
إصابة بنغاليين في مشاجرة خماسية بجليب الشيوخ
كتب – مشعل السنعوسي: وقعت مشاجرة دامية في جليب الشيوخ بين خمسة وافدين بنغاليين أسفرت عن اصابة اثنين منهم بجروح وكدمات. وفور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بوزارة الداخلية يفيد توجه رجال الأمن و
حكمت المحكمة
إعداد- جابر الحمود: الحكم في قضيتي حسين وبويابس الأربعاء المقبل… ومغردة إلى 28 الجاري • المستشار نصر سالم آل هيد قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بحجز قضيتي امن دولة للحكم
بريطانيا تحقق في وفاة الطالب سلطان الشمري الحادث وقع في فبراير الماضي في مدينة كارديف
توفي شاب كويتي يبلغ من العمر 23 سنة، إثر حادث أليم وقع على شارع نيوبورت في مدينة كارديف بـ»ويلز» الواقعة غرب بريطانيا، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق حول الحادث وطالبت الشهود الإدلاء بإفادتهم حول
“الجمارك” تضبط شحنة حبوب مخدرة في طرد بريدي بحطين
كتب – مشعل السنعوسي: احبط رجال جمارك مركز حطين للطرود البريدية دخول كمية من المواد المخدرة الى البلاد في طرد قادم من دولة آسيوية. وقال رئيس مكتب الطرود البريدية في مركز حطين سامر الزاير: ان ا
«الغذاء» أتلفت 129 كيلو أغذية فاسدة أغلقت أحد المطابخ المركزية وحررت 98 مخالفة
كتبت ـ مروة البحراوي: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحد المطابخ المركزية في محافظة الأحمدي وأتلفت 129 كيلوغراما من المواد الغذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي بمحافظة حولي، وحررت كذل