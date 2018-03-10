كتب – ناصر الفضلي: خطف برقان فوزاً ثميناً من نظيره الفحيحيل 3/2 في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد الشباب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة في انطلاقة القسم الثالث لبطولة دوري الدرجة ال