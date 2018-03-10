رادي: المطوع وندا خارج قائمة الأزرق الاتحاد يوافق على اعتزال جاسم في ودية الكاميرون
كتب – محمد إبراهيم: اكد الصربي رادي مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم خروج الثنائي بدر المطوع ومساعد ندا من قائمة الأزرق التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي 12 مارس الجاري عقب ختام منا
“يد” السالمية يلتقي الكويت في ختام دوري الشباب
يلتقي فريق السالمة والكويت اليوم في السابعة والنصف من مساء اليوم بالمباراة النهائية لدوري الشباب تحت 19 سنة لكرة اليد على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد بالدعية. يامل السالمية متصدر الترتيب بـ16 ن
برقان يعطل قطار الفحيحيل ويشعل صراع صدارة الأولى
كتب – ناصر الفضلي: خطف برقان فوزاً ثميناً من نظيره الفحيحيل 3/2 في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد الشباب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة في انطلاقة القسم الثالث لبطولة دوري الدرجة ال
كيتا والشمالي يغيبان عن الديربي
كتب – ناصر الفضلي: أكد مشعل العبكل المنسق الاعلامي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي غياب الثنائي ابراهيما كيتا وعبدالله الشمالي عن مباراة الاخضر امام الغريم التقليدي القادسية الاثني
برقان يعطل قطار الفحيحيل ويشعل صراع صدارة الأولى
كتب – ناصر الفضلي: خطف برقان فوزاً ثميناً من نظيره الفحيحيل 3/2 في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد الشباب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة في انطلاقة القسم الثالث لبطولة دوري الدرجة ال
نهائي كأس الأمير 8 مايو
أعلن عضو لجنة التسوية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، والمتحدث الرسمي للجنة، علي مروي الهدية، موعد مباراة نهائي كأس الأمير، موضحا أنها ستقام يوم الثلاثاء الموافق ٨ مايو المقبل، ومن المنتظر
الربيع يحدد آلية دخول الجماهير بالقسم الثالث
قال رئيس لجنة التسوية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، الدكتور مشعل الشاهين الربيّع، إن تنظيم منافسات القسم الثالث من دوري فيفا للدرجة الممتازة، هو مسؤولية الاتحاد، وفقًا للوائح والأنظمة. وأ
القادسية يوافق على طلب الحساوي “من حيث المبدأ”
وافق مجلس ادارة نادي القادسية “من حيث المبدأ” على الطلب الذي تقدم به فواز الحساوي رئيس النادي السابق لتحويل لعبة كرة القدم ككيان تجاري مستقل عن بقية الالعاب. واوضح القادسية في بيان صحافي
الشحانية يعود لدوري نجوم قطر للمرة الثالثة في تاريخه
الدوحة – أحمد عبدالفتاح: عاد نادي الشحانية إلى دوري نجوم QNB بعد موسم واحد من هبوطه لدوري الدرجة الثانية، وذلك بعد خسارة منافسه الوكرة أمام معيذر بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر لدور
عباس: أزمتي مع مرتضى وليس الزمالك أكد لـ «السياسة» أن البسطاء وراء تنازله عن قضية الحجز
القاهرة- محمد الدمرداش: قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق إنه وافق على رفع الحجز الموقع على النادي والمجلس الحالي برئاسة مرتضى منصور، من أجل الفرق الرياضية والعاملين البسطاء في النادي و