“CBC” عن مسلسل عادل إمام: “شراء.. لا إهداء”

اكد رئيس قناة “CBC” المصرية محمد هاني ان مسلسل الفنان عادل امام “عوالم خفية” الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل لم تحصل عليه القناة اهداء، مشيرا الى ان القناة اشترت العمل من شركة “ماغنوم” وانها على تواصل مع الشركة منذ ان اسسها رامي امام، وفق موقع “المصري اليوم”.
وقال هاني: “لنا شرف اختيار الزعيم عادل امام قناة CBC للعرض عليها، وللعلم لا احد يستطيع ان يحدد الزمان والمكان لعرض المسلسل سوى الفنان عادل امام ولا يقدر احد على اجباره على قناة معينة، بل هو من اختارنا”.
وتابع: لا يوجد اي اسرار خفية في شراء المسلسل، لكنه صفقة مثل اي صفقة لشراء مسلسل، وحصلنا فيها على مسلسل “طايع” من نفس الشركة.
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