MBC توقف المسلسلات التركية وتستبدلها بالبرازيلية والباكستانية

صدمت شبكة قنوات “MBC” عشاق الدراما التركية، بايقاف عرض كافة المسلسلات التركية عبر قنواتها بداية من امس الاحد، وهو ما ارجعه البعض لوجود خلاف سياسي بين تركيا والسعودية.

يذكر ان مسلسل “في الداخل” التركي، لم يعرض منه سوى خمس حلقات فقط، نظرا لبدء عرضه الاسبوع الماضي، وتقرر ان يعرض بدلا منه المسلسل البرازيلي “حكاية روك”. اما مسلسل “انت وطني” الذي يعرض عبر قناة “MBC1” سيتوقف ويبدأ عرض المسلسل الباكستاني “حب بلا حدود” بدلا منه. فيما قامت قناة “MBC مصر” بتجميع اخر حلقات مسلسل “حب للايجار” في اربع ايام متتالية، انتهت اخر الاسبوع، على ان يعرض بدلا منه المسلسل المصري “انا شهيرة.. انا الخائن”، الذي يعرض حاليا على قناة “CBC” المصرية، بطولة ياسمين رئيس واحمد فهمي.