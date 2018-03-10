أزمة المرور تكبد الدولة 1.5 مليار إحصاءات الأمم المتحدة أكدت أنها تستنزف 3 % من الناتج الوطني سنوياً
أزمة المرور تكبد الدولة 1.5 مليار إحصاءات الأمم المتحدة أكدت أنها تستنزف 3 % من الناتج الوطني سنوياً
العنزي لـ “السياسة”: معادلة توسعة الطرق والمخالفات تفاقم الأزمة والستراتيجية الوطنية لم تطبق المطاوعة: 23 وفاة في الكويت لكل الف شخص
760 مليون دينار خسائر القيمة الرأسمالية في البورصة خلال أسبوع المتداولون يترقبون نتائج 78 شركة لم تعلن عن نتائجها المالية
كتب – محمود شندي: شهدت الاغلاقات الاسبوعية لبورصة الكويت تراجعات جماعية في جميع المؤشرات ولكن بصورة متباينة حيث اقفل المؤشر السعري على ا
الرومي: الكويت ماضية في التزاماتها تجاه المجتمع المدني والتنمية بحاجة للمهندسين "الجمعية" احتفلت بيوم المهندس الكويتي الأول
• العتل: 40 ألف مهندس أعضاء بالجمعية والمهنة بحاجة لاستعادة بريق أمجادها • خاجة: مشاريع الديوان الأميري طورت كفاءة المهندسين من المجال ال
“ميشين إي كروس توريزمو” في معرض جنيف "بورشه" تكشف عن سيارتها الكهربائية
تُبصر «ميشين إي كروس توريزمو» Mission E Cross Turismo النور في معرض جنيف للسيارات كدراسة نموذجية عن سيارة كهربائية هجينة متعددة الاستعمالات. وهي تُ
رادي: المطوع وندا خارج قائمة الأزرق الاتحاد يوافق على اعتزال جاسم في ودية الكاميرون
كتب – محمد إبراهيم: اكد الصربي رادي مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم خروج الثنائي بدر المطوع ومساعد ندا من قائمة الأزرق التي من المنتظر أ
الدوسري تسلم نسخة من مقترح أسماء المشمولين بالعفو الأميري شهد بروفة حفل تخريج الضباط وختام بطولة شهداء الأمن الخاص
تسلم وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري نسخة من كشوف بأسماء السجناء المقترح شمولهم بالعفو الاميري لعام 2018، تمهيدا لإحالتها الى ال