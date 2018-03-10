02-03-18-18

10/03/2018
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رئيس التحرير
أحمد عبد العزيز الجارالله
الافتتاحية
علِّقوه … ونفذوا رؤية الكويت
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كل الأراء
أسماء المقبولين في برامج كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت للعام الجامعي 2017/2016
أسماء خريجي جامعة الكويت للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2015/2016
ديوان الخدمة المدنية يرشح 1089 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية
اسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الداخلية للعام 2016
ديوان الخدمة المدنية يرشح (4433) للعمل لدى الجهات الحكومية
ديوان الخدمة المدنية يرشح (2142) للعمل لدى الجهات الحكومية
عليهم مراجعة جهة العمل المرشحين لها مباشرةً
العارضة الفرنسية ملكة جمال فرنسا السابقة، ملكة جمال الكون فلورا كوكوريل أثناء حضورها مهرجان مراكش السينمائي مراكش (ا ف ب)
قبول (2882) طالباً وطالبة للفصل الثاني بجامعة الكويت
“السياسة” تنشر أسماء المواطنين والمواطنات المرشحين للعمل بالجهات الحكومية
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