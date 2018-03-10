العنزي لـ "السياسة": معادلة توسعة الطرق والمخالفات تفاقم الأزمة والستراتيجية الوطنية لم تطبق المطاوعة: 23 وفاة في الكويت لكل الف شخص مقابل 3 وفيات في أميركا وبريطانيا والسويد كل دينار يصرف على السلامة المرورية والنقاط السوداء بالطرق يقلل 10 حوادث ويوفر 4 دنانير كتب - محمد غانم: رغم انشاء الهيئة العامة للطرق وصرف مليارات الدنانير على مشاريع الطرق، تتفاقم أزمة الازدحامات المرورية في البلاد يوما بعد يوم الى حد جعل ساعة "الذروة" ساعات طويلة، والدخول في مرحلة اليأس من ايجاد حلول عملية تخفف من حدتها على الطرق. ومع ارتفاع أعداد المركبات في البلاد الى نحو 1.9 مليون مركبة، تكشف احصاءات الأمم المتحدة ان خسائر الازدحامات تكبد الدولة نحو 1.5 مليار دينار سنويا وتتوزع على الجوانب المادية المترتبة على الحوادث والوفاة وميزانيات الصحة والشرطة وتكلفة المحروقات اضافة الى تراجع انتاجية الفرد واضاعة الوقت وانخفاض الاستهلاك العام والتلوث وغيرها من المجالات. في هذا السياق، قال خبير المرور اللواء المتقاعد ناصر العنزي ان "احصاءات الأمم المتحدة...