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أزمة المرور تكبد الدولة 1.5 مليار إحصاءات الأمم المتحدة أكدت أنها تستنزف 3 % من الناتج الوطني سنوياً

العنزي لـ "السياسة": معادلة توسعة الطرق والمخالفات تفاقم الأزمة والستراتيجية الوطنية لم تطبق المطاوعة: 23 وفاة في الكويت لكل الف شخص مقابل 3 وفيات في أميركا وبريطانيا والسويد كل دينار يصرف على السلامة المرورية والنقاط السوداء بالطرق يقلل 10 حوادث ويوفر 4 دنانير كتب - محمد غانم: رغم انشاء الهيئة العامة للطرق وصرف مليارات الدنانير على مشاريع الطرق، تتفاقم أزمة الازدحامات المرورية في البلاد يوما بعد يوم الى حد جعل ساعة "الذروة" ساعات طويلة، والدخول في مرحلة اليأس من ايجاد حلول عملية تخفف من حدتها على الطرق. ومع ارتفاع أعداد المركبات في البلاد الى نحو 1.9 مليون مركبة، تكشف احصاءات الأمم المتحدة ان خسائر الازدحامات تكبد الدولة نحو 1.5 مليار دينار سنويا وتتوزع على الجوانب المادية المترتبة على الحوادث والوفاة وميزانيات الصحة والشرطة وتكلفة المحروقات اضافة الى تراجع انتاجية الفرد واضاعة الوقت وانخفاض الاستهلاك العام والتلوث وغيرها من المجالات. في هذا السياق، قال خبير المرور اللواء المتقاعد ناصر العنزي ان "احصاءات الأمم المتحدة...

إقرأ المزيد08/03/18

الغانم: وثيقة شاملة لمكافحة الإرهاب سترفع إلى الجامعة العربية <small class="subtitle">أكد في ختام مؤتمر البرلمان العربي أهمية التنسيق في المحافل الاقليمية والدولية</small> سورية تسقط طائرة إسرائيلية ونتانياهو يحذر طهران من اللعب بالنار <small class="subtitle">تل أبيب تتجنب التصعيد وتطالب واشنطن وموسكو بالتدخل لمنع تدهور الوضع</small> العفاسي في مؤتمر المحامين الشباب: إزالة العوائق أمام القضاء الواقف <small class="subtitle">أكد حرص الكويت على إحداث تطوير تشريعي ليؤدي المحامي دوره بتجرد وحيادية</small> البرلمانات العربية: إيران أكبر داعم للإرهاب في المنطقة <small class="subtitle">طالبت بقطع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل</small> عباس: نعول على دور الهند في تحقيق السلام في المنطقة <small class="subtitle">إسرائيل تنفق ملايين الدولارات لتهويد القدس</small> رئيس الأركان إلى السودان لحضور حفل تخرج الضباط الكويتيين في الكلية الحربية الخالد في مهرجان «أم الخير»: حريصون على إدخال البهجة في النفوس <small class="subtitle">محافظ الأحمدي حضَّ المحتفلين بالأعياد الوطنية في الشاليهات على تبادل الورود والحلوى بدلا من الفوم</small> اليمن يطالب بتحقيق بشأن نهب الحوثيين للإغاثة <small class="subtitle">قوات الشرعية سيطرت على جبلين ستراتيجيين في تعز</small> ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء فرنسا في التعاون الستراتيجي بين البلدين كيم جونغ أون يدعو رئيس كوريا الجنوبية لقمة ثنائية <small class="subtitle">موسكو دعت واشنطن وبيونغ يانغ إلى حوار مباشر من دون شروط مسبقة</small> طهاة الكويت حصدوا المراكز الأولى في مسابقة الطبخ التراثي <small class="subtitle">بعد منافسة حماسية مع خليجيين وعرب في القرية التراثية</small> فتور في تداولات البورصة… والحسابات الخاملة في تزايد مستمر <small class="subtitle">غياب المحفزات وراء تراجع العملاء النشطين 5٫1 ٪ خلال يناير الماضي</small> توضيح الوزيرة المغربية في ديوان الروضان أفراح الهزاع “التميز والابداع الشبابي” في ضيافة ابتدائية مشرف موارنة لبنان في الكويت هنأوا الأمير بالأعياد الوطنية <small class="subtitle">المطران إدغار ماضي: ذكرى مار مارون مناسبة ينتظرها اللبنانيون بكل طوائفهم</small> المواجهة السورية- الإسرائيلية أقل من حرب وأكبر من معركة «بيتك» يحتفي بموظفيه المتميزين في برنامج جودة الخدمة لعام 2017 <small class="subtitle">الناهض: البحث والابتكار وتوظيف التكنولوجيا ركائز أساسية في خدمة العميل</small> العوض لـ”السياسة”: 22 مليار دينار كلفة 20 مشروعاً ستراتيجياً بالخطة التنموية <small class="subtitle">من بين 142 مشروعاً اعتماداتها السنوية 4٫5 مليار</small> المجدلي: دليل موحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية والمهن وسجل تجاري للكويت الكندري: الميثاق الوطني البحريني أحدث نقلة كبيرة في المملكة “سلة” القادسية يلقن كاظمة درسا قاسيا <small class="subtitle">العميد يظفر بالنصر والجهراء يجتاز العربي</small> المطران ماضي: الكويت بلد المحبة والتعايش لكل الأديان <small class="subtitle">يزور البلاد لرعاية احتفال قديس الكنيسة المارونية مار مارون</small> الشريدة: «طفح الكيل» من أخطاء التحكيم <small class="subtitle">علي: درسنا الانسحاب بين الشوطين اعتراضا على النصار</small> «فيفا» يمنح التسوية صلاحية إدارة المسابقات والتطوير <small class="subtitle">طلب إعداد مسودة لتعديلات النظام الأساسي</small> قوى الفتاة ينهي مشواره بـ 9 ميداليات بعربية السيدات <small class="subtitle">السلة يخرج من سباق المنافسة بالسقوط أمام الفحيص الأردني</small> القوني: نلمس مكانة مصر في قلب المجتمع الكويتي <small class="subtitle">استقبل وفد جمعية أحباء مصر</small> توتنهام يسقط أرسنال في ديربي شمال لندن <small class="subtitle">مهمة سهلة لليونايتد ...وليفربول يلاقي ساوثهامبتون اليوم</small> يسرا اللوزي: لا أعتمد على جمالي وأهرب من التكرار <small class="subtitle">"محظوظة" بأعمالها في السينما والتلفزيون</small> عمرو واكد: السينما الكويتية قادرة على المنافسة <small class="subtitle">حل ضيفاً على ملتقى "الفن السابع" بحضور انتصار العلي وخسروه</small> منال ابتسام انسحبت من “The Voice” فرنسا الجمهور يهاجم ابتذال مي حريري إلتون جون يلغي عروضاً تتزامن مع زفاف هاري وميغان “جوهرة” باقية في مصر
الأولى

أزمة المرور تكبد الدولة 1.5 مليار إحصاءات الأمم المتحدة أكدت أنها تستنزف 3 % من الناتج الوطني سنوياً

العنزي لـ “السياسة”: معادلة توسعة الطرق والمخالفات تفاقم الأزمة والستراتيجية الوطنية لم تطبق المطاوعة: 23 وفاة في الكويت لكل الف شخص

إقرأ المزيد08/03/18

البورصة تقرع جرس المساواة بين الجنسين تسلحت بدعم "حكومي - نيابي" بمواجهة تهديدات بعض الأعضاء
الجارالله: الأمير نجح بتهدئة الخلاف الخليجي والاتصالات والرسائل متواصلة لطي صفحته "اسوشييتد برس": القمة في أميركا قد لا تعقد إلا ...
“الصحة” البرلمانية: ربات البيوت والأرامل الى “عافية” … الفلاح استقال بعد أيام من تعيين رضا وكيلاً
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الاقتصادية

760 مليون دينار خسائر القيمة الرأسمالية في البورصة خلال أسبوع المتداولون يترقبون نتائج 78 شركة لم تعلن عن نتائجها المالية

كتب – محمود شندي: شهدت الاغلاقات الاسبوعية لبورصة الكويت تراجعات جماعية في جميع المؤشرات ولكن بصورة متباينة حيث اقفل المؤشر السعري على ا

إقرأ المزيد08/03/18

“كيبكو” تحقق 23٫6 مليون دينار أرباحاً صافية في 2017 أوصت بتوزيع 10٪ نقداً و5٪ منحة على المساهمين
غولدمان ساكس: 1٫85 مليون برميل يومياً حجم الطلب العالمي على النفط أرجع الانخفاض في الأسعار إلى عوامل موسمية
“نفط الكويت”: التشغيل الأولي لمشروع النفط الثقيل “شمال البلاد” في أغسطس المقبل
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المحلية

الرومي: الكويت ماضية في التزاماتها تجاه المجتمع المدني والتنمية بحاجة للمهندسين "الجمعية" احتفلت بيوم المهندس الكويتي الأول

• العتل: 40 ألف مهندس أعضاء بالجمعية والمهنة بحاجة لاستعادة بريق أمجادها • خاجة: مشاريع الديوان الأميري طورت كفاءة المهندسين من المجال ال

إقرأ المزيد08/03/18

المزيد: استقدام عمالة المشروعات الحكومية وفق برامج الإنجاز نفت وجود أذونات ضخمة لإحدى الشركات
تخصيص جزء من شاطئ الشويخ لأعلى سارية علم وقاعة أميرية وجسر
بوزبر: 11 جهة كويتية جاهزة للمشاركة بمعرض دبي للإنجازات الحكومية أبريل المقبل أكد أن ترشيحها بناء على تميز مشاريعها
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الدولية

“ميشين إي كروس توريزمو” في معرض جنيف "بورشه" تكشف عن سيارتها الكهربائية

تُبصر «ميشين إي كروس توريزمو» Mission E Cross Turismo النور في معرض جنيف للسيارات كدراسة نموذجية عن سيارة كهربائية هجينة متعددة الاستعمالات. وهي تُ

إقرأ المزيد08/03/18

اتفاق سعودي وبريطاني على حل سياسي باليمن ومواجهة إيران محمد بن سلمان أرسل رسالة تسامح للعالم بالتزامه الحوار بين الأديان داخل المملكة وخارجها
السعوديات من امرأة بلا صوت إلى “سوبر وومان”
حبس “داعشي” سعودي 20 عاماً
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الرياضية

رادي: المطوع وندا خارج قائمة الأزرق الاتحاد يوافق على اعتزال جاسم في ودية الكاميرون

كتب – محمد إبراهيم: اكد الصربي رادي مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم خروج الثنائي بدر المطوع ومساعد ندا من قائمة الأزرق التي من المنتظر أ

إقرأ المزيد08/03/18

“يد” السالمية يلتقي الكويت في ختام دوري الشباب
برقان يعطل قطار الفحيحيل ويشعل صراع صدارة الأولى
كيتا والشمالي يغيبان عن الديربي
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الأمنيّات

الدوسري تسلم نسخة من مقترح أسماء المشمولين بالعفو الأميري شهد بروفة حفل تخريج الضباط وختام بطولة شهداء الأمن الخاص

تسلم وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري نسخة من كشوف بأسماء السجناء المقترح شمولهم بالعفو الاميري لعام 2018، تمهيدا لإحالتها الى ال

إقرأ المزيد08/03/18

الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن المصور الجنديل في الصبية
مواطنة خرجت ولم تعد وخادمة هربت من منزل معزبها
عسكري وموظفان باكستانيان ضحية حادث مروري على طريق الأرتال النيران التهمت مركبتهم وحاصرتهم ونقل مواطن وزوجته إلى "مركزة الجهراء"
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