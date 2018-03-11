* أزمة المرور تكبد الدولة 1.5 مليار * البورصة تقرع جرس المساواة بين الجنسين متسلحة بدعم “حكومي نيابي” بمواجهة تهديدات بعض الأعضاء * اتفاق سعودي وبريطاني على حل سياسي باليمن ومواجهة إيران * إرجاء مساعدات للغوطة والأسد يصعد هجومه ويوشك على تقسيمها