* الأمير رعى تخريج الطلبة الضباط بكلية علي الصباح العسكرية * الخرافي اجتاز امتحان الاستجواب بـ”ثقة” * محمد بن سلمان يستهل زيارته لندن بغداء مع الملكة اليزابيث * اتهام أممي للأسد بالتخطيط لما يشبه “نهاية العالم” في سورية * أفراح الروضان والسديري