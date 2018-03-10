* “الاستدامة” … خصخصة وتقنين للدعوم وتسعير الخدمات وخفض المكافآت والبدلات * الخالد: توفير البيئة المناسبة للشباب وتحفيزهم على الإبداع الإعلامي * محمد بن سلمان: مثلث شر عثماني إيراني إرهابي يعبث بأمن المنطقة * جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم..واتهام الأسد وموسكو بجرائم حرب