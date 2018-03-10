* الفلبين تعتقل امراة في قضية العاملة الفلبينية المقتولة ( الفريزر ) * البنتاغون: مهمتنا باليمن محاربة الإرهاب ودعم السعودية * مجلس حقوق الانسان يبحث اليوم الوضع في الغوطة * كوريا الشمالية تنفي تعاونها مع سوريا بشأن الأسلحة الكيميائية