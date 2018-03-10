* الكويت تدين بأشد العبارات إطلاق الحوثيين الصواريخ البالستية * الرئيس القبرصي يشيد بعمق العلاقات الكويتية القبرصية * الرئيس الأمريكي يجري مباحثات مع ولي العهد السعودي وولي عهده ابو ظبي * لافروف: مستمرون في دعم الجيش السوري للقضاء تماما على الإرهاب