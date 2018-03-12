* النظام السوري يتقدم تحت غطاء من ضربات جوية * بيان للنواب : رياض العدساني وعادل الدمخي وعبد الكريم الكندري وعبد الوهاب البابطين حول استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة * منح حرم سفير دولة الكويت جائزة سلام وتكريم مهندسه كويتية * مقتل مسلح و3 رهائن بدار للمحاربين القدامى في كاليفورنيا