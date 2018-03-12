* بيان سعودي – بريطاني : السعودية حليف استراتيجي بالمنطقة * مشروع قانون إسرائيلي يهدد بطرد سكان القدس ويتيح لوزير الداخلية الإسرائيلي ارتكاب جرائم حرب صادق علية الكنيست * طفل سوري يوثق لحظات مؤثرة من جحيم الغوطة * مادورو : مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورم مدعوم من أمريكا