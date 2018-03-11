* دولة الكويت : تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان يأتي من خلال تسوية تفاوضية دبلوماسية * وزير الإعلام الكويتي : دولتنا بتوجيهات سمو الأمير تولي الشباب جل امتنانها * اللجنة الدولية للصليب الاحمر تعلن دخول قافلة مساعدات اغاثية إلى غوطة دمشق الشرقية * توتر في القدس بعد منع الشرطة الإسرائيلية تنظيم مارثون فلسطيني