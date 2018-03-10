* دولة الكويت تعرب عن اسفها لتدهور الأوضاع الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية * رئيس مجلس الأمة الكويتي يستقبل سفير دولة الكويت لدى مملكة السويد * إصابة العشرات بحالات اختناق في الغوطة * حكم بالإعدام على شقيقة ابو عمر البغدادي