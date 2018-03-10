* سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل متفوقي الجامعة للعام الجامعي 2017 / 2016 * مبعوث سمو أمير البلاد يسلم رسالة خطية إلى أمير دولة قطر * مجلس الأمة ينظر غدا في قوانين الجيش ومحكمة الأسرة وصندوق المشروعات * قافلة مساعدات الأمم المتحدة تدخل الغوطة