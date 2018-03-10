* سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره غدا حفل تخرج ضباط الجيش * مبعوث سمو أمير البلاد يتوجه الى عمان * مجلس الأمة الكويتي يوافق على عدد من الرسائل الواردة إليه * وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي طلب إدراج استجوابه على جدول أعمال الجلسة غدا * ترامب يدرس ضرب الاسد بسبب كيماوي الغوطة