* قانون للعفو على قياس المقتحمين! فصَّله 5 من نواب المعارضة لإسقاط أحكام القضية واعتبارها كأن لم تكن * إنهاء خدمات مئات المعلمين الوافدين وحصر مدرسي “الكهرباء” تمهيداً للتكويت * سعد الحريري في السعودية في زيارة رسمية * تغييرات واسعة في مناصب عسكرية وقيادية شملت أمراء و رسائل من محمد بن سلمان إلى منسوبي القوات المسلحة * الولايات المتحدة تهدد بإجراءات ضد إيران لا يمكن لروسيا منعها