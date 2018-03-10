* مجلس الأمن: الوضع في الغوطة أصبح كارثيا ويجب الإلتزام بالهدنة الإنسانية * الامير محمد بن سلمان إلى مصر بالايام المقبلة * الولايات المتحدة تعتزم تشديد الإجراءات الأمنية بشأن المسافرين جوا * توتال الفرنسية تشتري نسبة 16,33 في المئة من حقل نفط الواحة الليبي