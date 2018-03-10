* مجلس الوزراء اعتمد برنامج عمل الحكومة وقرر إحالته إلى البرلمان * “التشريعية” تغلق باب إبطال المجالس * تطابق وجهات النظر بين السعودية ومصر بشأن التصدي للارهاب * 45 قتيلاً في قصف الغوطة ومساعدات بلا إمدادات طبية تدخلها * طهران تهدد باستئناف تخصيب اليورانيوم خلال يومين وتتمسك بصواريخها