* محمد بن سلمان يبحث مع الحريري بالرياض مستجدات المنطقة * الرئيس الفرنسي يدين الهجمات في بوركينا فاسو ويتعهد بمحاربة الإرهاب * ميركل وترامب يؤكدان ضرورة محاسبة دمشق * قتيلان بإطلاق نار في ميتشغان الأمريكية