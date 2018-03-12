مقاتلات تركية تدمر 18 موقعا لحزب العمال الكردستاني شمال العراق * سفير واشنطن باليمن : لا تهاون مع هيمنة إيران * الغوطة .. مفاوضات روسية لإجلاء دفعة جديدة ثانية من المسلحين * بوتين : المزاعم بشأن استخدام الجيش السوري أسلحة كيميائية مفبركه