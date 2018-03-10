* مقتحمو المجلس يخلطون الأوراق * مبعوث الأمير سلم رسالتين خطيتين لخادم الحرمين وملك البحرين * السيسي ومحمد بن سلمان يبحثان في قضايا المنطقة وملفات اقتصادية * عبداللهيان: خامنئي أمر بعدم السماح بسقوط نظام الأسد