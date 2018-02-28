أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA،عن انطلاق فعاليات الملتقى السنوي العالمي للهواتف النقالة 2018 الذي يقام في مدينة برشلونة الإسبانية 26، والذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكة الهاتف المحمول GSMA.

وجاءت مشاركة VIVA عبر جناح شركة الاتصالات السعودية STC، الراعي للملتقى، بوفد من الإدارة التنفيذية في VIVA ممثلاً بكافة القطاعات المعنية في مجال التكنولوجيا والتسويق واتصالات الشركات، حيث تم عرض أحد الإنجازات بالتعاون مع شركة هواوي الكويت، وهو شاشة عملاقة تدعى CEO War Room ترتكز على البيانات، حيث يمر كل التخطيط عبر مستودع بيانات مركزي يتطلب منه توحيد المعلومات المتعلقة بالفواتير والاستخدام والبدء بالتخطيط، كما تشير إلى عدد المشتركين ومواقع شبكة الاتصال.

يذكر أن VIVA حصدت مؤخراً جائزة Speedtest Award 2017 من شركة Ookla، كأفضل شبكة موبايل إنترنت في الكويت، كما أنجزت إطلاق أول شبكة لربط المكالمات الصوتية بتقنية الجيل الرابع (VoLTE) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع الشبكات المحلية الأخرى، كما كانت VIVA أول شركة إتصالات في الكويت تجري تجارب فنية ناجحة على شبكة الجيل الخامس 5G ضمن التقنيات الأحدث في سلسلة أجيال الإتصالات والتي أجرتها خلال شهر مايو الماضي، مما يعزز مكانة VIVA الريادية في تقديمها أحدث التقنيات التي تمكن العملاء من الحصول على أفضل الخدمات الممكنة وتبادل المعلومات والتواصل بسرعة عالية.