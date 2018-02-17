VIVA تطرح نظام “FRM” بالتعاون مع شركة “Oracle”

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA عن طرحها نظام (Fusion Revenue Management (FRM وهو خاص بالأنظمة والعمليات المحاسبية المتعلقة بالإيرادات، الذي يعتبر أول تطبيق تطرحه VIVA يعمل على تقنية السحابة بشكل ممكنن بالكامل وهو الأول من نوعه على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي ويتوافق مع المعيار 15 من المعايير المحاسبية الدولية. وقد تم إنجاز هذا المشروع بنجاح بالتعاون مع شركة Oracle وهي من أفضل الشركات العالمية في هذا المجال.

قال المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة الإتصالات الكويتية VIVA: «حرصت VIVA منذ تأسيسها على تطبيق استراتيجية ناجحة لكي تلعب دوراً رائداً ليس فقط على المستوى التشغيلي ولكن أيضاً من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المهنية في جميع قطاعاتها وإداراتها لتقديم الدعم اللازم لخطط الشركة وأنشطتها. كما تلتزم VIVA بكامل متطلبات الجهات التنظيمية وتحرص على تطبيق جميع الأنظمة الجديدة والمتقدمة بما يتماشى مع مبادئنا وقيمنا ومعاييرنا المهنية.» وأضاف: «يعكس هذا الإنجاز الجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل VIVA بالتعاون مع فريق عمل شركة Oracle للوصول إلى طرح هذا النظام، وتحقيق أفضل النتائج.»

من جانبه قال محمد عبدالمحسن العساف، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي في شركة الاتصالات الكويتية VIVA : «إن هذا الإنجاز يعكس الجهود الفعالة والمتميزة التي تبذلها VIVA لتكون رائدة في عملية الالتزام بالمتطلبات المحاسبية والرقابية بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية الأفضل وذلك من خلال اعتمادنا أفضل الوسائل والتقنيات الحديثة للحصول على أفضل نتائج ممكنة تعكس رؤية واستراتيجية VIVA».