VIVA تطلق عرض “Box My”بمناسبة الأعياد الوطنية

أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVAعرض “My VIVA Box” المميز ضمن مجموعة عروض شهر فبراير التي أطلقتها مؤخراً تزامناً مع الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، ابتداءً من 31 دينار.
يعتبر الإصدار الأول لسلسلة من الإصدارات تتناسب مع كافة المناسبات. وهي عبارة عن باقة متكاملة تقدم للعملاء ثلاث شرائح (دفع آجل ومشاركة إنترنت وباقة المشاركة للعائلة)، راوتر مجاني وأجهزة ذكية وأجهزة ألعاب، تضيف للعملاء المزيد من المرح والحماس مع أهلهم وأصدقائهم خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية.
تراجعت القيمة الإجمالية للعقود التي تم إرساؤها في جميع القطاعات بواقع 28٪ خلال الع
حقق بنك الكويت الوطني- البحرين، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية بلغت 93.5
كتب – محمود شندي: أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي
بخيت الرشيدي خلال مشاركه في حلقة نقاشية في أسبوع سيرا في هيوستن الأميركية أكد وزير
دفعت البنوك الأميركية والأوروبية غرامات قيمتها 345 مليار دولار بين عامي 2009 و2017، جنت