VIVA تطلق عرض “Box My”بمناسبة الأعياد الوطنية

أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVAعرض “My VIVA Box” المميز ضمن مجموعة عروض شهر فبراير التي أطلقتها مؤخراً تزامناً مع الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، ابتداءً من 31 دينار.

يعتبر الإصدار الأول لسلسلة من الإصدارات تتناسب مع كافة المناسبات. وهي عبارة عن باقة متكاملة تقدم للعملاء ثلاث شرائح (دفع آجل ومشاركة إنترنت وباقة المشاركة للعائلة)، راوتر مجاني وأجهزة ذكية وأجهزة ألعاب، تضيف للعملاء المزيد من المرح والحماس مع أهلهم وأصدقائهم خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية.