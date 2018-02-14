تستقبل شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عملاءها في فرعيها في مجمع الأفنيوز غداً الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي، مع عرض «امسح واربح» ضمن مجموعة عروض شهر فبراير التي أطلقتها مؤخراً وذلك تزامناً مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.

وشهد فرعي VIVA في مجمع الأفنيوز خلال الأسبوع الأول إقبالاً كثيفاً من قبل العملاء على عرض VIVA الشيق الذي يمنحهم كوبون «امسح واربح» عند الاشتراك بإحدى باقات الدفع الآجل للمكالمات أو الإنترنت للفوز بواحدة من الجوائز الفورية المميزة من دراجات دفع رباعي ATV وشاشات تلفاز وأجهزة ذكية.

يذكر أن كل يوم جمعة خلال شهر فبراير، سيكون عملاء VIVA على موعد مع أقوى العروض والجوائز في فرعيها في مجمع الأفنيوز.