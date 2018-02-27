VIVA راعٍ رئيسي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في المملكة المتحدة

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA،عن رعايتها للمؤتمر الوطني السنوي، الثالث والخمسين، للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة، والذي أقيم في الفترة من 23 وحتى 25 فبراير 2018 في فندق InterContinental – The O2 في مدينة لندن، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد ناصر الروضان،الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية VIVA سلمان بن عبد العزيز البدران، سفير الكويت في لندن خالد عبد العزيز الدويسان ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة فهد خليفة الهيفي.

وتضمن المؤتمر فقرات وأنشطة متنوعة ثقافية وترفيهية، ندوة دينية، فقرة رياضية، عرض لمسرحية الحملي، حلقة نقاشية سياسية، أوبريت وطني، فضلاً عن مسابقات الشعر والرسم والتصوير وكتابة المقال تحفيزاً للطلبة المشاركين وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، بالإضافة إلى فقرة مسابقة VIVA التي قدمها الإعلامي محمد السداني، حيث تم تقديم جوائز وهدايا للمشاركين الذين تخطى عددهم الألف طالب.

وفي هذه المناسبة قال البدران: «ترعى VIVA المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة، الذي يجمع طلبة وطالبات الكويت في جميع أنحاء المملكة المتحدة في أجواء أكاديمية، ثقافية، إجتماعية وترفيهية.» وأضاف: «نسعى في VIVA دائماً لتبنّي ورعاية الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تثري خبرة وتجربة الطلبة الكويتيين في داخل وخارج الكويت، ومسؤوليتنا الاجتماعية في VIVA هي واجب علينا لدعمهم ومؤازرتهم.»

ويعتبر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الممثل الوحيد لطلبة وطالبات المملكة المتحدة حيث يعد من أعرق فروع الاتحاد الوطني باعتباره أول رابطة للطلبة والطالبات الكويتيين في الإغتراب والتي تأسست في العاصمة لندن عام 1950. ويهدف الاتحاد إلى خدمة كافة الأعضاء بالمطالبة والدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم، كما يهدف إلى تشجيع الطلبة والطالبات في تحصيلهم العلمي.