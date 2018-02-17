VIVA شريك ستراتيجي في مبادرة «بداية» للمشاريع الصغيرة

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن شراكتها الستراتيجية في مبادرة «بداية» لدعم ومساندة أصحاب المشاريع الصغيرة في الكويت التي أطلقتها شركة الحمرا للاستشارات الاقتصادية، وذلك ضمن إطار برنامج VIVA للمسؤولية الاجتماعية.
وتعتبر مبادرة «بداية» الأولى من نوعها على مستوى الكويت من حيث تأهيل وإعداد الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة وتزويدهم بخبرات عملية ميدانية على أيدي مدربين كويتيين معتمدين ومتخصصين في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية واكتشاف المواهب وصقلها وتنميتها لتكون جاهزة لدخول سوق العمل، وتحديداً في القطاع الخاص.
وتنقسم المبادرة إلى مرحلتين، الأولى داخل الكويت تشمل 11 ورشة عمل يشارك بها 330 شخص، والثانية خارج الكويت عبارة عن رحلة لـ20 شخص إلى العاصمة الفرنسية باريس، تشمل 5 ورش عمل وزيارات لعدد من المشاريع الصغيرة الفرنسية، سفارة الكويت، غرفة التجارة والصناعة ومدينة العلوم والأعمال.
تراجعت القيمة الإجمالية للعقود التي تم إرساؤها في جميع القطاعات بواقع 28٪ خلال الع
حقق بنك الكويت الوطني- البحرين، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية بلغت 93.5
كتب – محمود شندي: أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي
بخيت الرشيدي خلال مشاركه في حلقة نقاشية في أسبوع سيرا في هيوستن الأميركية أكد وزير
دفعت البنوك الأميركية والأوروبية غرامات قيمتها 345 مليار دولار بين عامي 2009 و2017، جنت